Volkswagen-Tochter Porsche startet 2023 mit viel Optimismus – Starke Rendite und neues Elektromodell

Der Stuttgarter Sportwagenhersteller hat seit dem Börsengang deutlich an Wert gewonnen. Für das kommende Jahr setzt Porsche sich ambitionierte Ziele.

Vorstandschef Oliver Blume und die Designstudie Porsche Vision 357: Mit dem Auto erinnert die VW-Tochter an ihre lange Historie. (Foto: Reuters) Porsche feiert Geburtstag mit einem neuen Auto

Berlin Porsche geht mit Zuversicht in das gerade begonnene neue Jahr. Wie am Rande einer Produktpräsentation in Berlin aus Unternehmenskreisen verlautete, rechnet die Volkswagen-Tochter insbesondere in China nach dem Ende der Coronarestriktionen mit einer Belebung der Autoverkäufe. Gute Geschäfte seien auch in Nordamerika zu erwarten, hieß es weiter. Gewisse Fragezeichen gebe es hinter der Entwicklung in Europa, dem dritten wichtigen Markt von Porsche.

Trotz der schleppenden Versorgung mit Halbleitern hatte Porsche 2022 als eine der wenigen Marken des Volkswagen-Konzerns eine Steigerung der Absatzzahlen erreicht. Fast 310.000 ausgelieferte Fahrzeuge stehen für ein Plus von 2,6 Prozent. Da sich die Chipversorgung in diesem Jahr entspannen soll, dürfte Porsche seine Absatzzahlen 2023 weiter steigern. Mit einem Absatz von 70.000 Autos hatte die VW-Tochter 2022 in Nordamerika ein Allzeithoch geschafft.