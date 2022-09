Volkswagen Umrüstung auf Erdgas kommt später – VW verbrennt in seinen Kraftwerken länger Kohle

Der VW-Konzern reagiert auf die starken Preissteigerungen beim Erdgas – und verdient sogar noch viel Geld mit dem Verkauf von Gaskontrakten.

Das große VW-Kraftwerk in Wolfsburg ist zwar auf Erdgas umgerüstet worden, kann jedoch auch weiterhin mit Kohle betrieben werden. (Foto: dpa) Volkswagen bleibt in Wolfsburg zunächst auf Kohlekurs

Düsseldorf Eigentlich will Volkswagen seine eigenen Kraftwerke in Wolfsburg von Kohle auf Erdgas umrüsten. Doch wegen der politischen Weltlage lässt sich der VW-Konzern damit mehr Zeit. Bereits eingekaufte Gasbezugsrechte für das nächste Jahr gibt der Konzern in den Markt zurück – und erlöst damit voraussichtlich rund 400 Millionen Euro zusätzlich.

In Konzernkreisen wurden die zusätzlichen Einnahmen in dreistelliger Millionenhöhe bestätigt. Offiziell wollte sich der Konzern dazu nicht äußern. „Kein Kommentar“, sagte ein Sprecher am Sonntag. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuerst darüber berichtet, dass der VW-Konzern seine Erdgas-Absicherung auflösen will und etwas länger als geplant auf Kohle in seinen Wolfsburger Kraftwerken setzt.

Europas größter Automobilhersteller hatte sich für das kommende Jahr im Rahmen seiner Rohstoffversorgung eine Lieferung von 2,6 Terawattstunden Erdgas gesichert, wie aus internen Dokumenten hervorgeht. Das ist eine Menge an Erdgas, um etwa 200.000 Einfamilienhäuser ein Jahr lang zu versorgen.