Volkswagen USA Scott Keogh wird CEO der neu gegründeten Pick-up-Tochter von VW USA

Der US-Chef von Volkswagen ist zum CEO von Scout berufen worden. Die Tochter soll den schwächelnden Marktanteil in Nordamerika deutlich steigern.

New York Scott Keogh soll die neu gegründete Volkswagen-Tochter „Scout“ in den USA aufbauen und die Elektromobilität vorantreiben. Das teilte der VW-Konzern am Dienstagabend mit. Keogh war vorher Regionalchef von VW Nordamerika.

Mit der Marke Scout will VW endlich auch in den USA auf den Wachstumspfad kommen. Die populärsten Autos sind dort Pick-up-Trucks. Im Unterschied zur Konkurrenz von Ford, Toyota und Co. bietet der Konzern aus Wolfsburg bisher jedoch keine Autos mit Ladefläche an. Mit der wiederbelebten US-Traditionsmarke „Scout“ soll sich das jetzt ändern.