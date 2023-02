Volkswagen Von der Cashcow zum Auslaufmodell? VW Golf verliert Spitzenplatz in Europa

Düsseldorf Der Golf ist nicht mehr das meistverkaufte Auto Europas. Das zeigen Zahlen des Beratungsunternehmens Jato. Demnach brachen die Neuzulassungen bei dem beliebten VW-Modell 2022 um 14 Prozent ein – auf 177.203.

In der Statistik landet der Golf nur noch auf Platz fünf, hinter Modellen wie dem Fiat 500 und dem Dacia Sandero. Für den Golf ist es die schlechteste Platzierung seit Jahrzehnten. Neuer Spitzenreiter ist Peugeots Kleinwagen 208 mit 206.000 Zulassungen.

Zuletzt schwächelte das VW-Modell zwar immer mal wieder monatsweise. Dass der Golf aber auf ein Jahr gesehen seinen Spitzenplatz einbüßt, ist eine Seltenheit. Laut der Jato-Auswertung kam das in den vergangenen 32 Jahren nur zwei Mal vor, zuletzt 2007. Auch damals hieß der Sieger Peugeot.

Ein wichtiger Grund für den Verkaufsrückgang beim Golf ist der Mangel bei Halbleitern und anderen Komponenten. Dieser sorgte 2022 dafür, dass Deutschlands Autobauer die raren Chips vorrangig in hochmargigen Modellen verbauten und weniger in Kompaktwagen wie dem Golf.

„Wir gehen jedoch von einer stabileren Teileversorgung im Laufe des Jahres aus“, erklärt ein VW-Sprecher auf Anfrage. Laut Unternehmen liegt der Auftragsbestand der Golf-Familie aktuell bei mehr als 100.000 Fahrzeugen.

VW macht sich zunehmend selbst Konkurrenz

Was das Zulassungsranking außerdem zeigt: VW macht sich zunehmend selbst Konkurrenz. So liegt der Kompakt-Geländewagen T-Roc laut Jato erstmals vor dem Golf. Auch andere SUVs und CUVs wie der Tucson von Hyundai oder Duster von Dacia konnten gegenüber dem Vorjahr dazugewinnen.

Zudem gewinnen die Elektromodelle ID.4 und ID.3 Marktanteile in Europa – wenn auch auf niedrigem Niveau: So kam der ID.4 2022 auf 68.000 zugelassene Fahrzeuge in Europa, der ID.3 auf 53.000. „Die Zeiten ändern sich, und heute sind die Prioritäten der Verbraucher ganz anders als vor einigen Jahren“, kommentiert Felipe Munoz, Autoexperte bei Jato, die Entwicklung.

Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer geht einen Schritt weiter, er sagt: „Die große Zeit des VW Golf geht zu Ende, so, wie es einst auch mit dem Käfer war.“ Dabei seien es weniger die Elektroautos, die den Golf verdrängen, „sondern ganz konventionelle Kompaktwagen und kompakte Geländewagen.“

Eine wichtige Rolle spielt laut Dudenhöffer der Preis. So kostet der Golf in seiner günstigsten Ausstattung laut VW-Website 29.000 Euro. VWs T-Roc liegt bei 24.345 Euro. Der Peugeot 208, Europas neuer Bestseller, ist für 22.500 Euro zu haben.

Maues Autojahr für Europa

Europas Neuwagenmarkt ist das dritte Jahr in Folge rückläufig. So ging die Zahl der Neuzulassungen laut Jato 2022 um 4,1 Prozent zurück auf 11,3 Millionen Einheiten. Im Pandemiejahr 2020 waren es noch knapp 12 Millionen Zulassungen, 2021 etwas weniger.

Der Golf ist wichtig für VW, vor allem als Produktikone. In Spitzenjahren verkaufte der Konzern mehr als 300.000 Stück des Modells in Deutschland, für die „Generation Golf“ ist das Auto eng an die eigene Biografie geknüpft.

In Wolfsburg zählt das Modell zudem als Jobgarant für viele Werke – auch wenn Chipmangel, Pandemie und Kurzarbeit zuletzt immer wieder für Stillstand an den Bändern sorgten. Das führte auch dazu, dass der Golf im VW-Land Deutschland zuletzt schwächelte und 2022 auf nur noch 84.000 Neuzulassungen kam.

>>Lesen Sie auch: Golf, Tiguan, GTI: Was VW nach dem Verbrenner-Aus plant

Den Golf gibt es mittlerweile in der achten Modellgeneration. Kunden und Fachmedien klagten jedoch über Probleme mit der Software und bemängelten die Verarbeitung. Ab 2033 will VW in Europa gar keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr verkaufen. Der Konzern will den Golf in den kommenden Jahren deshalb elektrifizieren.

„Wir arbeiten daran“, verriet VW-Konzernchef Oliver Blume kürzlich im Gespräch mit dem Handelsblatt. Das Auto soll sich – nach allem, was man hört – in die elektrische ID-Reihe einsortieren und den Namen ID.Golf tragen. Bis es so weit ist, dürfte es jedoch noch einige Jahre dauern. Mit einer Entscheidung sei nicht vor 2025 zu rechnen, heißt es aus VW-Kreisen.

Perspektivisch würde nichts dagegensprechen, den Golf parallel mit Elektro- und Verbrennungsmotor anzubieten, sagte Konzernchef Blume. Dann hat der klassische Golf einen weiteren internen Konkurrenten.

Mehr: VW-Chef Oliver Blume im Interview: „Unsere Kunden kaufen Marken, keinen Konzern“