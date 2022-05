Volkswagen Vorwurf der „Sklavenarbeit“ auf Rinderfarmen – Ermittlungen gegen VW in Brasilien

Die Rolle von Volkswagen in der brasilianischen Militärdiktatur der 1970er und 1980er wird untersucht. Auf Farmen des Konzerns sollen Arbeiter geknechtet worden sein.

„Wir wollen keine Party, sondern Gerechtigkeit“ steht auf dem Plakat. Der Umgang von VW mit Arbeitern in Brasilien beschäftigt den Konzern. (Foto: Reuters) Proteste vor dem VW-Werk in Sao Bernardo do Campo

Düsseldorf Volkswagen wird wieder einmal von seiner dunklen Vergangenheit in Brasilien eingeholt. Staatsanwälte in Rio de Janeiro ermitteln gegen den deutschen Automobilhersteller wegen möglicher Menschenrechtsverstöße, die sich in den 1970er- und 1980er-Jahren in Brasilien zugetragen haben sollen. Der VW-Konzern ist zum wiederholten Mal solchen Ermittlungen im größten Staat Südamerikas ausgesetzt. Über das neue Verfahren hatten NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung zuerst berichtet.

Konkret geht es um mögliche Vorfälle auf einer riesigen Rinderfarm, die Volkswagen zusätzlich zu seinen Autofabriken zwischen 1974 und 1986 in der Amazonas-Region betrieben hatte. Dort sollen Arbeiter zu menschenunwürdigen Bedingungen eingesetzt worden sein. An sieben Tagen in der Woche wurde dort gearbeitet, ein Zehn-Stunden-Tag war die Regel. Die Arbeiter auf der Farm, etwa 1000, sollen dafür nicht entlohnt worden sein. In der 2000-seitigen Ermittlungsakte ist deshalb von „Sklavenarbeit“ die Rede. Mögliche Todesfälle werden dabei ebenfalls untersucht.