Düsseldorf, Berlin Der Vorstand um VW-Chef Oliver Blume bereitet einen tiefgreifenden Umbau von Europas größtem Autobauer vor. In einem ersten Schritt sollen die Kosten sinken. Zugleich will die VW-Spitze auch das Konzerngefüge neu zu ordnen, erfuhr das Handelsblatt aus Konzernkreisen. Ein Manager aus der Topebene sprach vom „größten Umbau seit Jahrzehnten“.

Am Dienstag will sich der Aufsichtsrat mit dem Thema befassen. „Wir müssen handeln, da wir sonst den Anschluss an die Konkurrenz verlieren“, sagte ein Topmanager dem Handelsblatt. Die Eckdaten will die Mannschaft um Blume am 21. Juni auf einem Kapitalmarkttag Investoren vorstellen.

Den größten Handlungsbedarf sehen die Konzernoberen bei Audi und der Kernmarke VW. Allein die sogenannte „Markengruppe Volumen“, zu der unter anderem VW, Skoda und Seat gehören, muss ihr Ergebnis jährlich um etwa drei Milliarden Euro erhöhen. Dafür will Blume doppelte Entwicklungsarbeiten eindämmen und die deutschen Werke besser auslasten, indem sich Marken in der Produktion zusammenschließen.

