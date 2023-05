Neuer Chef der Volkswagen-Tochter wird ein Bentley-Vorstandd. VW muss schneller in der Softwareentwicklung werden, weitere Verzögerungen würden Milliarden kosten.

Montage bei VW: Entscheidend für den künftigen Erfolg ist die Software. (Foto: dpa) Volkswagen

Berlin, Düsseldorf Radikaler Schnitt bei Cariad: Europas größter Autohersteller Volkswagen baut die IT-Tochter Cariad grundlegend um. Neben einem Wechsel in der Führungsetage sei eine Neuordnung der Arbeitsabläufe geplant, erfuhr das Handelsblatt aus Konzernkreisen.

Demnach sollen Cariad-Chef Dirk Hilgenberg sowie die Vorstände Lynn Longo (Technik) und Thomas Sedran (Finanzen) ihre Posten räumen. Mit den drei Managern werde derzeit über einen Wechsel in andere Bereichen der VW-Welt geredet, hieß es in den Kreisen. Bleiben wird den Planungen zufolge nur Personalchef Rainer Zugehör.

Neuer Cariad-CEO soll zum 1. Juni Peter Bosch werden, der bisher im Vorstand der britischen Nobelmarke Bentley sitzt. In das Führungsgremium sollen zudem zwei Techniker berufen werden, die zeitnah benannt werden sollen. An diesem Montag will der Aufsichtsrat von Cariad die Veränderungen beschließen. Das Unternehmen lehnte einen Kommentar zu den Personalien ab.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen