 Volkswagen: VW gibt grünes Licht für Elektro-SUV ID.Tiguan

Das Prestigeprojekt Trinity kommt später. Darum will VW den elektrischen Tiguan in Wolfsburg bauen. Und auch ein weiteres Erfolgsmodell wird elektrifiziert.

Die Golf-Nachfrage schwächelt, der elektrische Tiguan soll wieder für mehr Produktion sorgen. (Foto: Reuters) VW-Stammwerk in Wolfsburg

Wolfsburg Das Volkswagen-Stammwerk in Wolfsburg war zuletzt nicht voll ausgelastet. Immer wieder standen Bänder in der wichtigen Produktionsstätte still, Mitarbeiter wurden in Kurzarbeit geschickt. Grund ist vor allem die Chipkrise, die bei VW dazu führt, dass Modelle mit hohen Margen zuerst mit den raren Bauteilen und Chips beliefert werden. Und die werden nicht in Wolfsburg gebaut.

Auf einer Betriebsversammlung, zu der auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gekommen war, konnte VW nun eine Ankündigung machen, die die Beschäftigung an dem Standort mittelfristig wieder stärker absichern dürfte.

So soll ab 2026 ein zusätzliches Elektromodell in Wolfsburg gebaut werden. Das neue Modell solle in etwa die Größe des heutigen Tiguan haben und auf einer überarbeiteten Version der aktuellen Elektro-Plattform MEB basieren („MEB plus“). Ein Sprecher bestätigte dem Handelsblatt den Schritt und das Timing.