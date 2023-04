Volkswagen VW investiert eine Milliarde in Innovationszentrum in China

Mit der Investition soll die Entwicklungszeit um ein knappes Drittel verkürzt werden. VW verliert in China derzeit deutlich Marktanteile.

Der Wolfsburger Autobauer wollen die Entwicklung stärker regionalisieren, um den Kundenbedürfnissen in China besser zu entsprechen. (Foto: dpa) Volkswagen in China

Shanghai Volkswagen will in seinem wichtigsten Markt China deutlich an Entwicklungsgeschwindigkeit zulegen. Dafür investiert das Unternehmen rund eine Milliarde Euro in ein neues Entwicklungs-, Innovations- und Beschaffungszentrum in der südchinesischen Stadt Hefei. Dort sollen voll vernetzte intelligente Elektrofahrzeuge etwa 30 Prozent schneller als bislang entstehen, teilte der Konzern am Dienstag im Rahmen der Shanghai Autoshow mit.

VW steht in seinem wichtigsten Absatzmarkt unter enormem Druck. Vergangenes Jahr lieferte der Konzern laut eigenen Angaben 3,2 Millionen Fahrzeuge aus, in guten Jahren waren es mehr als vier Millionen.

Im ersten Quartal 2023 hat außerdem der chinesische Rivale BYD die Kernmarke Volkswagen bei der Zahl der Neuzulassungen in China überholt. VW ist mehr oder minder seit den 1980er-Jahren Marktführer in dem asiatischen Land und verkauft knapp 40 Prozent seiner Jahresproduktion dort.