Elektroautos sind teuer und für viele Kunden noch unerschwinglich. 2025 plant Volkswagen deshalb in Spanien mit der Fertigung einer neuen Baureihe.

In Spanien beginnt der VW-Konzern 2025 die Produktion einer neuen Generation von Elektroauto-Kleinwagen. (Foto: imago images/Smith) Der „Urban Rebel“ von Seat Cupra

Düsseldorf Volkswagen produziert in drei Jahren in Spanien eine neue Generation elektrischer Kleinwagen. Der VW-Konzern und seine spanische Tochter Seat haben sich mit der Regierung in Madrid auf eine Förderung des Projekts verständigt. Seat-Vorstandschef Wayne Griffiths sagte an diesem Mittwoch: „Heute ist ein historischer Tag für uns alle.“

Der Volkswagen-Konzern will mit dem Kleinwagenprojekt eine Lücke im elektrischen Modellportfolio schließen. Die bislang verfügbaren Elektroautos werden noch für längere Zeit teurer sein als Verbrenner. Die gesamte Automobilindustrie steht vor dem Problem, dass sie Käuferschichten mit niedrigen Einkommen bei der Elektromobilität zu verlieren droht.

2025 will Volkswagen mit der Produktion der neuen Kleinwagengeneration beginnen. Volkswagen-Markenchef Thomas Schäfer verspricht: „Zum Einstiegspreis von deutlich unter 25.000 Euro.“

Elektroauto-Kleinwagen für VW, Skoda und Seat Cupra ab 2025 geplant

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen