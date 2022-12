Volkswagen VW-Stammwerk Wolfsburg bekommt neues Elektro-SUV

Wegen anhaltender Softwareprobleme hat der Autobauer das Trinity-Projekt auf die lange Bank geschoben. Ein neues Elektro-SUV muss die Lücke füllen.

Das Werk braucht unbedingt neue Modelle, um die Produktion künftig auslasten zu können. (Foto: imago images/Jan Huebner) Volkswagen-Stammsitz in Wolfsburg

Düsseldorf Das Volkswagen-Stammwerk in Wolfsburg soll ein zusätzliches Elektro-SUV bekommen. Das sagte VW-Markenchef Thomas Schäfer am Mittwoch in einer Betriebsversammlung des Autoherstellers. „Wir arbeiten gemeinsam mit dem Betriebsrat intensiv daran, ein weiteres E-Modell nach Wolfsburg zu bringen – und zwar ein volumenstarkes im boomenden SUV-Segment“, sagte Schäfer. Der Manager bestätigte damit einen Handelsblatt-Bericht vom Montag.

Das neue zusätzliche Elektro-SUV soll die Auslastung der Fahrzeugproduktion am Stammsitz des Autoherstellers sichern. Ursprünglich sollte hier vom Jahr 2026 an eine neue Generation von Elektromodellen, intern als „Trinity“ bezeichnet, produziert werden.

Weil jedoch die dafür benötigte neue Software nicht rechtzeitig fertig wird, muss das Projekt voraussichtlich um zwei Jahre nach hinten geschoben werden. Die daraus entstandene Produktionslücke will Volkswagen mit dem neuen Elektro-SUV schließen.

Volkswagen nimmt sich Skoda zum Vorbild