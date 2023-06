 Volkswagen: VW will Gewinn um drei Milliarden Euro jährlich verbessern

Die Wolfsburger stellen die Details ihrer Umbaupläne der Belegschaft vor. Kern des Konzepts: Einsparungen und effizientere Werksauslastung. Das soll sich in der Rendite niederschlagen.

Markenvorstand Thomas Schäfer erklärte, wie er die Kernmarke VW wieder zu höherer Rendite verhelfen will – auch mit Sparmaßnahmen. (Foto: Volkswagen) Betriebsversammlung bei Volkswagen

Düsseldorf, Berlin Mit einem Kraftakt will der Autobauer Volkswagen seine Kernmarke vor dem Absturz in die Verlustzone bewahren. Auf einer Betriebsversammlung sprach Vorstand Thomas Schäfer am Mittwoch von einer geplanten Ergebnisverbesserung von zehn Milliarden Euro.

Erreicht werden solle dieses Ziel bis zum Jahr 2026, sagte Schäfer, der für das Volumengeschäft (VW, Skoda, Seat) verantwortlich ist. Gerade die Kernmarke VW mit dem Stammwerk Wolfsburg steht unter Druck, da die Kosten aus dem Ruder laufen.

Die Ausgaben für Energie und Material würden laut Schäfer massiv steigen, wodurch ein Großteil der avisierten Ergebniszuwächse aufgezehrt werden. Unter dem Strich rechnet der Vorstand mit einem Plus beim operativen Gewinn von rund drei Milliarden Euro.