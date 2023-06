 Volvo, Ford und VW: Immer mehr Autohersteller setzen auf Teslas Supercharger

Teslas Ladenetzwerk und Ladestandard setzen sich immer mehr durch. Das wird zur Herausforderung für die deutschen Hersteller.

Nach Angaben des US-Energieministeriums machen Teslas Supercharger rund 60 Prozent aller US-Schnellladestationen aus. (Foto: dpa) Tesla-Supercharger

New York Auf dem Markt für elektrische Ladenetze in den USA verschieben sich die Gewichte rasant. Fast täglich gibt es neue Ankündigungen: Am Donnerstag erklärte Electrify America, das zum Volkswagen-Konzern gehört, Stecker für Teslas Ladestandard NACS bis 2025 auch in seinem Netzwerk in den USA und Kanada anzubieten. Der wichtigste konkurrierende Standard CCS solle daneben weiter unterstützt werden.

Tesla-Fahrer können damit in Zukunft auch an den Electrify-America-Stationen laden – und folglich auf das mit Abstand größte Ladeangebot in Nordamerika zurückgreifen.

Ist eine weitreichendere Kooperation von VW mit Tesla denkbar, die wiederum auch VW-Fahrern das Tesla-Ladenetzwerk zugänglich machen würde? Das Handelsblatt hatte über entsprechende Überlegungen bereits am Mittwoch berichtet. Am Donnerstag erklärte VW, derzeit die „Implementierung“ von Teslas Technologie in seinen Autos zu prüfen.