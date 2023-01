 VW-Chef im Interview: Oliver Blume will Potenzial bei VW stärker freilegen

Der neue VW-Chef Oliver Blume will den Konzern dezentraler führen und den einzelnen Einheiten mehr Verantwortung geben. Vor allem zwei Marken profitieren.

Der VW-Chef will den Konzern künftig dezentraler führen.

(Foto: Porsche AG) Oliver Blume

Stuttgart Volkswagen-Chef Oliver Blume will den Konzern dezentraler als sein Vorgänger Herbert Diess führen und überträgt einzelnen Marken wie Audi oder Porsche mehr Verantwortung. „Ende Januar kommen wir mit allen Vorständen zu einer Zieleklausur zusammen“, kündigte Blume im Handelsblatt-Interview an. Unter Diess war die VW-Zentrale massiv gestärkt worden, was zu Unmut und Reibungen geführt hatte.

Neben Zielen sollen sich die Konzerneinheiten künftig zu klaren Kennzahlen bekennen und auf dieser Basis sogenannte „virtuelle Equity Stories“ entwickeln, also simulierte Börsengänge. Vorbild für dieses Vorhaben ist der IPO von Porsche im September 2022. Die Aktien des Sportwagenbauers sind inzwischen mehr wert als die von Volkswagen.

