 VW in China: Wie Volkswagen Exporte nach Russland stoppen will

Schon im vergangenen Jahr hat Volkswagen den Neuwagenverkauf in Russland gestoppt. Auch aus VW-Werken in China sollen keine Autos mehr geliefert werden.

Neue VW-Modelle in Suzhou am Yangtze-Fluss vor dem Weitertransport: Die in China gefertigten Autos sollen nicht nach Russland exportiert werden. (Foto: imago images/VCG) Volkswagen China beliefert keine auffälligen Großhändler

Düsseldorf Volkswagen geht in China gegen mögliche Graumarkt-Exporte nach Russland vor. Wie ein Unternehmenssprecher auf Anfrage bestätigte, sollen in China produzierte VW-Fahrzeuge nicht nach Russland exportiert werden. Schon im vergangenen Jahr – unmittelbar nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine – hatte der Wolfsburger Autohersteller seine Exporte aus Europa nach Russland gestoppt. Doch mit Graumarkt-Exporten aus China könnte diese Sanktion unterlaufen werden.

Zwischen Russland und China gibt es enge wirtschaftliche Beziehungen, das gilt auch für das Autogeschäft. Wie es ergänzend aus Konzernkreisen in Wolfsburg hieß, gibt es gerade bei Gebrauchtfahrzeugen „etablierte Handelsrouten aus China nach Russland“. Gebrauchte Autos sind also immer wieder aus der Volksrepublik nach Russland verkauft worden.