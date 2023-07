 VW-Markenchef Schäfer drängt Management in Brandrede zu Sparkurs

„The roof is on fire“: Angesichts der mauen Nachfrage schwört der VW-Chef seine Führungsmannschaft auf harte Zeiten ein – und stellt alle Ausgaben auf den Prüfstand.

„Die nächsten Wochen und Monate werden sehr hart.“ (Foto: Reuters) VW-Markenchef Thomas Schäfer

Düsseldorf Bei Volkswagen herrscht kurz vor den Werksferien keine Urlaubsstimmung. Das zeigte sich Anfang der Woche bei der Managementinformation (MMI) – einer digitalen Zusammenkunft der weltweiten Führungskräfte des Dax-Konzerns.

Eine gute Stunde lang bläute VWs Führungsspitze um Markenchef Thomas Schäfer den etwa 2000 zugeschalteten Managern ein, wie ernst die Lage bei Deutschlands größtem Autobauer gerade ist. „The roof is on fire“ („Das Dach brennt lichterloh“), warnte der 53-Jährige Teilnehmern zufolge in einer Brandrede auf Englisch. Zuerst hatte das „Manager Magazin“ darüber berichtet.

Weiter hieß es demnach: „Die Zukunft der Marke VW steht auf dem Spiel.“ Für das Unternehmen würden es „sehr harte“ nächste Wochen und Monate. Das Umfeld, in dem sich VW befinde, sei „nicht weniger als ein perfekter Sturm“.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen