VW Software-Tochter Cariad: Mehr Chaos als koordiniertes Programmieren

Verschiedene Software-Versionen sorgen für Verzögerungen in der Fahrzeugentwicklung. Audi und Porsche sind besonders betroffen.

Ein ID.3 von Volkswagen mit Cariad-Aufschrift: Die neue Software-Einheit des Autokonzerns kommt mit der Arbeit nicht schnell genug voran. (Foto: dpa) Cariad und Volkswagen – ein schwieriges Verhältnis

Düsseldorf Derzeit laufen die meisten Autos von VW mit der Softwareversion E1.1. Tausende von Entwicklern arbeiten seit 2020 an der Version E2.0, die bis 2025 das automatisierte Fahren erlauben soll. Viele Programmierer wurden von den Konzerntöchtern Audi und Porsche ausgeliehen, um möglichst viel Wucht in das Projekt zu bringen.

Doch fünf Jahre sind eine lange Zeit in einem Konzern, der im Wettbewerb mit dem dauerinnovativen US-Hersteller Tesla steht. Der elektrische Porsche Macan rollt ab 2023 vom Band, der Audi A6 e-tron wurde Kunden für spätestens 2024 versprochen. Beide warten auf neue Software von Cariad.