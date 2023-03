VW Volkswagen senkt Einstiegspreis für ID.3 ab Ende März

Düsseldorf Die Marke Volkswagen bietet sein Elektromodell ID.3 bald wieder für weniger als 40.000 Euro an. Das bestätigte Vertriebschefin Imelda Labbé dem Handelsblatt und nannte einen Preis von 39.995 Euro für ein neues Basismodell. Der Preis soll am Montag den Händlern kommuniziert werden und wird vermutlich Ende März im VW-Konfigurator sichtbar.

Volkswagen hatte am Mittwoch ein Facelift des ID.3 vorgestellt, aber offiziell noch keinen Preis genannt. Das Handelsblatt hatte anlässlich der Neuvorstellung berichtet, dass der Preis für das Elektroauto in einer Basisversion unterhalb von 40.000 Euro liegen wird.

Labbé betont, dass man mit dem Preis für das Basismodell nahezu gleich geblieben sei. Das alte ID.3-Basismodell kostete 38.060 Euro.

VW hatte vor dem Facelift des Autos die Ausstattungsvarianten reduziert und das Basismodell aus dem Angebot genommen. Aktuell kostet der günstigste ID.3 auf der Volkswagen-Seite knapp 44.000 Euro, allerdings ist die Ausstattung auch höherwertig. Psychologisch hat der Schritt für VW-Kunden somit durchaus den Effekt einer Preissenkung.

VW ID.3: Bald mit kleinerer Batterie?

Labbé deutete außerdem an, dass der ID.3 künftig auch mit einer kleineren Batterie angeboten werden könnte, was den Einstiegspreis noch einmal nach senken dürfte. „Wir prüfen das“, sagte die Markenvorständin, allerdings müsste sich dafür die Versorgungssituation weiter verbessern. VW wolle „Elektromobilität weiter in die Breite tragen, dafür sind attraktive Einstiegspreise ein wichtiger Hebel“.

Noch im Januar hatte Konzernchef Blume in einem Zeitungsinterview einer Preisschlacht mit dem US-Konkurrenten Tesla eine Absage erteilt. „Wir haben eine klare Preisstrategie und setzen dabei auf Verlässlichkeit. Wir vertrauen auf die Stärke unserer Produkte und Marken“, sagte Blume damals der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. VW wolle „ein weltweit führender“ Anbieter von Elektroautos sein, doch solle dies durch „profitables Wachstum“ erreicht werden.

VW ID.3: Volkswagen verkauft Elektroauto im Agenturmodell

Tesla hatte in den vergangenen Wochen die Preise in den USA und Europa immer wieder gesenkt. VW hatte seinerseits im Februar angekündigt, die Preise für Verbrenner um durchschnittlich 4,4 Prozent anzuheben.

Der neue Preis des ID.3 ist für Kunden durchaus aussagekräftig, weil Volkswagen seine Elektromodelle im sogenannten „Agenturmodell“ verkauft. Damit hat der Autobauer de facto die Hoheit über die Preise. Die selbstständigen Autohändler agieren in dem Konstrukt als Agenten, also einfache Handelsvertreter, die Autos nur noch im Namen eines Herstellers verkaufen dürfen.

