VW Volkswagen trennt sich von Audi-Chef Stadler – behält Abfindung aber ein

Seit drei Monaten sitzt Rupert Stadler wegen einer möglichen Verstrickung in den VW-Abgasskandal in der Justizvollzugsanstalt Augsburg Gablingen ein. Genau so lange haben seine Anwälte mit dem Aufsichtsrat des Autobauers über seinen Verbleib als Mitarbeiter des Volkswagen-Konzerns verhandelt. Auf einer Telefonkonferenz besiegelten das Kontrollgremium am Dienstag nun die Trennung von dem 55-jährigen Manager: Stadler werde seine Posten als Mitglied des Konzernvorstands und als Chef der der Premiumtochter Audi AG mit sofortiger Wirkung räumen, teilte das Unternehmen mit.

Sein Abgang geschieht zwar im Einvernehmen, eine Abfindung wird Stadler zunächst aber nicht erhalten. Nur nach einem Freispruch werde er diese ausbezahlt bekommen, erfuhr das Handelsblatt aus Konzernkreisen. Diese, die laut Insiderquellen bei gut sieben Millionen Euro liegt, soll erst dann ausgezahlt werden, wenn Stadler in Deutschland in einem möglichen Strafverfahren nicht verurteilt wird. Dennoch fließt nach Informationen des Handelsblatts auch jetzt schon Geld an Stadler.

So zahlt der Konzern rund 1,5 Millionen Euro dafür, dass der langjährige Audi-Chef bis Ende Dezember 2019 bei keinem Wettbewerber anheuern darf. Zudem erhält Stadler dem Vernehmen nach etwas weniger als eine Million Euro, die aus Vergütungsansprüchen aus der Vergangenheit resultieren. Diese wurden 2015 aufgeschoben und sollten 2019 ausgezahlt werden. Da Stadler nun vorzeitig ausscheidet, greift die Regelung für ihn bereits jetzt. Stadlers Vertrag war erst im vergangenen Jahr um fünf Jahre verlängert worden.

Stadler will sich auf seine Verteidigung konzentrieren

Nach seinem Vertrag hätte dem Audi-Chef eine Abfindung von knapp unter zehn Millionen Euro zugestanden, wie es in den Kreisen hieß. Sollte er wegen einer Verwicklung in den Abgasbetrug angeklagt und verurteilt werden, müsste VW ihn mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Schadensersatz verklagen. Dabei könnte der Konzern auf die einbehaltene Abfindung zurückgreifen. Stadlers Anwalt Michael Kliemt wollte auf Nachfrage zu den Modalitäten des Ausscheidens nicht Stellung nehmen.

Um nun eine gütliche Einigung zu erzielen, hatten die Anwälte von Stadler und der Aufsichtsrat mehrere Anläufe gebraucht. Ursprünglich hatte der VW-Aufsichtsrat die Verbindung zu dem langjährigen Audi-Chef schon Mitte September kappen wollen. Auf ihrer Sitzung waren die Aufseher aber zu keiner Entscheidung gekommen, sie vertagten sich auf Freitag vergangener Woche. Eine Lösung fanden sie aber nicht.

„Dabei war es schon am Mitte September klar, dass wir uns trennen müssen“, hieß es im Umfeld des Gremiums. Hinderlich für eine schnelle Lösung war, dass die Diskussion über die Abfindung für den Top-Manager den Aufsichtsrat entzweit hatte. Dem Vernehmen nach waren die Vertreter der Familien Porsche und Piëch für einen generösen Umgang mit Stadler. Der Audi-Chef war für den Großaktionär einer der wichtigsten Vertrauten im VW-Konzern. Das Land Niedersachsen hingegen, dem zweigrößten Anteilseigner, hatte indes auf seinen Rauswurf gedrängt. Damit hätte VW ein Zeichen setzen können, hieß es.

Am Dienstag schlossen die Beteiligten einen Kompromiss. Die Abfindung wird an einen Freispruch gekoppelt, einem kalten Rauswurf entgeht der Manager damit aber. In der Mitteilung sprach der Aufsichtsrat lediglich davon, dass Stadler wegen der Haft sein Amt als Vorstand nicht ausüben könne und sich auf seine Verteidigung konzentrieren wolle. VW verzichtet also auf eine Vorverurteilung.

Stadler soll dem Vernehmen nicht direkt an dem millionenfachen Betrug mit Dieselautos beteiligt gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft München wirft ihm aber eine Mitwisserschaft vor. Zudem soll er versucht haben, Zeugen zu beeinflussen. Deswegen sitzt er auch in in der JAV Augsburg ein. Stadler weist die Vorwürfe nach früheren Angaben mit Nachdruck zurück.