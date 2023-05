Wachstumsstrategie Fresenius setzt Medikamentensparte Kabi höhere Ziele

Laut des Fresenius-Chefs greift die Strategie den Fokus auf das Wachstum in Einzelgeschäften zu legen. Die Kabigeschäfte seien gut gewachsen, vor allem im Volumen.

Fresenius will sich künftig vor allem auf Kabi und Helios konzentrieren. (Foto: Reuters) Fresenius in Bad Homburg

Frankfurt Fresenius-Chef Michael Sen macht bei der Medikamentensparte Kabi Tempo und setzt ihr höhere Ziele. „Durch die Bank sind alle Kabigeschäfte gut gewachsen, vor allen Dingen gewachsen im Volumen“, sagte Sen der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag anlässlich des Kapitalmarkttags von Kabi in London. „Die Strategie greift, den Fokus auf Wachstum in Einzelgeschäften zu legen.“ Rückenwind komme von einer höheren Nachfrage nach Blutplasmaprodukten und klinischer Ernährung sowie der geplanten Markteinführung generischer Biotechmedikamente in den USA, aber auch von Kostensenkungen.

„Mit Innovationen da zu sein, das treibt das Wachstum im ersten Quartal und macht die Kabi zuversichtlich“, sagte Sen. Für 2023 rechnet Kabi nun mit einem organischen Umsatzplus im mittleren einstelligen Prozentbereich und einer Rendite (Ebit-Marge) von rund 14 Prozent. Die Prognose für den Gesamtkonzern bleibt allerdings unverändert. Bislang waren für Kabi ein niedriges bis mittleres einstelliges Wachstum und eine Marge von rund einem Prozentpunkt unter der mittelfristig angestrebten Spanne von 14 bis 17 Prozent in Ausicht gestellt worden. 2026 will Kabi nun das obere Ende dieser Margen-Prognose erreichen. Sen hatte bei seiner Amtsübernahme im vergangenen Oktober einen neuen Kurs bei dem Gesundheitskonzern eingeläutet, der Investoren mehrfach mit gesenkten Jahreszielen enttäuscht hatte. Diesen war auch die komplexe Konzernstruktur von Fresenius, zu der neben Kabi die Dialysetochter FMC, die Klinikkette Helios und die Dienstleistungssparte Vamed zählen - ein Dorn im Auge. Nach dem Willen von Sen soll sie aber bald der Vergangenheit angehören, denn Fresenius will sich künftig vor allem auf Kabi und Helios konzentrieren. „Beide Kinder sind wichtig und wir haben beide Kinder lieb, beide Geschäft sind der Kern“, sagte er zur Stellung der beiden Unternehmensbereiche im Konzern. FMC, die Fresenius mehrfach die Ziele durchkreuzt hatte, soll dagegen bis Jahresende in eine normale Aktiengesellschaft umgewandelt werden, damit das Sorgenkind nicht mehr voll bilanziert werden muss. Der Dialysespezialist und auch Vamed sollen dann nur noch als Finanzbeteiligungen geführt werden. Mehr: Neuer Fresenius-Chef wirbt für Konzernumbau