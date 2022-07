Wasserstoff als Autoantrieb Und ewig lockt die Brennstoffzelle

Toyota und Hyundai wollten die Brennstoffzelle bei Personenwagen durchsetzen. Doch diese Strategie hat nicht funktioniert. Woran liegts?

Der Wasserstoff-Lkw GenH2 von Daimler als Prototyp: Auf der Langstrecke soll der Antrieb bei den Süddeutschen eine Chance bekommen. (Foto: dpa) Wasserstoff-Lastwagen von Daimler im Probebetrieb

Düsseldorf, Tokio Die Brennstoffzelle als automobile Antriebsart ist weltweit auf dem Rückzug. Bei Pkw gibt es nur wenige Hersteller, die noch an die Zukunft dieser Antriebsart glauben. In den zurückliegenden zwei bis drei Jahren hat sich das batteriebetriebene Elektroauto immer stärker als Nachfolger der Verbrenner durchsetzen können. Auf den wichtigsten Automärkten der Welt in China, Nordamerika und Europa genießt der Batterie-Pkw absolute Priorität. Umso überraschender kommt nun, dass BMW in seiner neuen Generation von Elektrofahrzeugen mit der Brennstoffzelle als Antriebsalternative plant.

Bei Lastwagen gilt das Rennen zwischen Batterieantrieb und wasserstoffgetriebener Brennstoffzelle hingegen noch nicht als entschieden. Insbesondere bei den schweren Lkw für die Fernstrecke sollen künftig Fahrzeuge mit Brennstoffzelle angeboten werden. Im Stadtverkehr und in stadtnahen Bereichen dürfte sich allerdings ebenfalls der reine Elektro-Lkw mit Batterieantrieb durchsetzen.

