Wasserversorger Thames Water soll offenbar verstaatlicht werden

Der Wasserversorger befindet sich in einer Existenzkrise.

London Der hochverschuldete britische Wasserversorger Thames Water steht offenbar kurz vor der Verstaatlichung. Nach Berichten britischer Medien befindet sich das Management des größten britischen Wasserunternehmens in Gesprächen über eine Rettung mit der Regierung in London. Dabei geht es dem Vernehmen nach auch um eine zeitweise Übernahme durch den Staat.

Grund für die eskalierende Krise sind Schulden von mehr als 13 Milliarden Pfund (rund 15 Milliarden Euro). Am Dienstagabend war überraschend die Vorstandschefin von Thames Water, Sarah Bentley, mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Das Unternehmen erklärte, man arbeite zusammen mit den Anteilseignern und Investoren daran, die Finanzierung zu sichern.

Die Finanzmärkte reagierten zunächst geschockt auf die Krise. Der Kurs einer Unternehmensanleihe von Thames Water ging kurzfristig um etwa ein Drittel zurück. Thames Water hat ausstehende Bankkredite in Höhe von 4,3 Milliarden Pfund und schuldet seinen Anleihegläubigern etwa 9,5 Milliarden Pfund. Damit ist das Unternehmen deutlich höher verschuldet als alle seine Wettbewerber.

Thames Water versorgt rund 15 Millionen Haushalte in London und im Südosten Englands mit Wasser. Das Unternehmen wurde, wie der Rest der Branche, von der früheren britischen Premierministerin Margaret Thatcher 1989 privatisiert und komplett entschuldet.

Heute gehört der Versorger einer Investorengruppe aus Private-Equity-Gesellschaften und Pensionsfonds. Hauptanteilseigner ist ein kanadischer Rentenfonds aus Ontario mit etwa 31 Prozent.

Schlechte Wasserqualität, hohe Preise

Kritiker werfen den privaten Wasserversorgern seit Langem vor, die Preise in die Höhe zu treiben, die Wasserqualität zu vernachlässigen und Aktionären und Managern großzügige Auszahlungen zu gewähren. All das sei zum Teil mit hohen Schulden bezahlt worden. Die gesamte Branche steht mit rund 60 Milliarden Pfund in der Kreide. Thames Water kämpft zudem seit Jahren gegen große Leckagen und wird für die Verschmutzung von Flüssen durch Abwässer verantwortlich gemacht.

Eine Studie des National Audit Office aus dem Jahr 2015 ergab, dass die durchschnittlichen Wasserrechnungen der Privathaushalte seit 1989 um 40 Prozent stärker gestiegen sind als die Inflationsrate. Laut einer Analyse der Tageszeitung „The Guardian“ aus dem vergangenen Jahr haben die Wasserunternehmen seit der Privatisierung 66 Milliarden Pfund an Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet.

Eine Meinungsumfrage des Instituts Yougov aus dem September vergangenen Jahres ergab, dass etwa zwei Drittel der Briten die Wasserversorgung lieber wieder in der Obhut des Staates sehen würden.

Mehr: Bis zu 700 Euro Unterschied – Diese Städte verlangen die höchsten Gebühren beim Abwasser