Wegovy Abnehmspritze ist in Deutschland billiger als in den USA

Ende Juli soll das umstrittene Medikament auch in Deutschland erhältlich sein. Eine Therapie mit der Abnehmspritze dürfte monatlich knapp 328 Euro kosten.

Der Hype um die Spritze, die bereits Promis wie Tesla-Chef Elon Musk und Reality-Star Kim Kardashian beim Abnehmen geholfen haben soll, ist hoch. (Foto: Reuters) Die Abnehmspritze Wegovy

Frankfurt Die für Aufsehen sorgende Abnehmspritze Wegovy von Novo Nordisk wird voraussichtlich ab kommender Woche im pharmazeutischen Großhandel in Deutschland erhältlich sein. Apotheken könnten das Medikament dann dort bestellen, „wir gehen davon aus, dass Wegovy ab Ende Juli in den Apotheken verfügbar sein wird“, erklärte eine Sprecherin des Pharmakonzerns am Freitag.

Der Apothekenabgabepreis für die Anfangsdosis für die ersten vier Wochen der Behandlung belaufe sich auf 171,92 Euro. Für die höchste Erhaltungsdosis von 2,4 mg, die einmal wöchentlich gespritzt wird, betrage der Abgabepreis für vier Wochen 301,91 Euro, die Tageskosten liegen hier bei 10,78 Euro. Die Therapie dürfte damit monatlich knapp 328 Euro kosten.

Der Preis ist deutlich niedriger als in den USA, dort hat Wegovy einen Listenpreis von 1350 Dollar im Monat. Für Kassenpatienten, die das Mittel aus eigener Tasche zahlen müssen, ist Wegovy damit erschwinglicher. In Europa ist Wegovy bislang nur in Norwegen und Dänemark erhältlich, dort kostet es zwischen 160 und 350 Dollar pro Monat, ohne Erstattung durch private Krankenversicherungen.

In Deutschland sind Medikamente zur Gewichtsregulierung von der Erstattung durch die gesetzlichen Krankenkassen ausgeschlossen. Ärzte können nach Angaben von Novo Nordisk das Mittel ab dem 17. Juli indikationsgerecht für Adipositas-Patienten verschreiben.

Der Hype um die Spritze, die bereits Promis wie Tesla-Chef Elon Musk und Reality-Star Kim Kardashian beim Abnehmen geholfen haben soll, ist hoch. In den USA muss der dänische Hersteller Novo Nordisk bereits den Zugang zu dem Mittel für neue Patienten beschränken, da er wegen der immensen Nachfrage mit Lieferengpässen kämpft.

>> Lesen Sie hier: „Die besten Jahre kommen erst noch“: Gerresheimer setzt auf Geschäft mit Fettleibigkeit – Aktie auf Höhenflug

Der Verband der privaten Krankenversicherungen erklärte, wenn der Arzt Wegovy indikationsbezogen verordne, werde es von den privaten Krankenkassen erstattet - sofern keine tariflich bedingten Ausschlüsse vorliegen. Dabei werde der durch den Hersteller gewählte Listenpreis bezahlt. In der Europäischen Union ist Wegovy zugelassen für Erwachsene mit Adipositas und einem Body-Mass-Index ab 30 oder mit Übergewicht und einem BMI ab 27, bei denen mindestens eine gewichtsbedingte Begleiterkrankung vorliegt.

Freigegeben ist zudem der Einsatz bei adipösen Jugendlichen ab zwölf Jahren mit einem Körpergewicht von mindestens 60 Kilogramm. Novo Nordisk rechnet mit hoher Nachfrage bei einem begrenzten Angebot und forderte Ärzte auf, das Mittel „verantwortungsvoll zu verschreiben“.

Der stellvertretender Leiter der Sektion für Adipositas und Metabolische Chirurgie an der Universität Freiburg, Jodok Fink, erklärte, er gehe davon aus, dass seine Patienten bereit sein werden, das Medikament aus eigener Tasche zu bezahlen. „Immer mehr meiner Patienten haben sich nach Wegovy erkundigt“, sagte er der Nachrichtenagentur Reuters.

Er und viele bariatrische Chirurgen in Deutschland sähen Wegovy zwar nicht als Ersatz für eine Operation bei krankhaft fettleibigen Menschen mit einem BMI von 50 oder mehr an. Das Medikament könnte aber für diese Patienten und diejenigen mit einem niedrigeren BMI eine „Co-Behandlung“ neben der Operation sein.

Mehr: Diätpillen sollen zum Milliardengeschäft werden

Erstpublikation: 14.07.2023, 10:18 Uhr (zuletzt geändert um 13:29 Uhr).