Weltgrößter Autobauer Toyotas Quartalsgewinn sinkt – Aktionäre reagieren enttäuscht

Hohen Materialkosten und Lieferkettenprobleme schlagen sich nun auch in der Bilanz des weltgrößten Autoherstellers nieder.

Tokio Der weltgrößte Autobauer Toyota hat die Aktionäre mit einem Gewinneinbruch enttäuscht. Kaum hatte der japanische Konzern am Donnerstag seine Bilanz für das erste Quartal des seit April laufenden Bilanzjahres veröffentlicht, trieben die Anleger den Aktienkurs um knapp über drei Prozent nach unten.

Der Auslöser: Zwar konnte Toyota dank des Kursrutsches des Yen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um sieben Prozent auf 8,5 Billionen Yen (62,4 Milliarden Euro) erhöhen. Aber der Absatz sank um acht Prozent auf 2,5 Millionen Fahrzeuge, der Betriebsgewinn sogar um 42 Prozent auf 578,6 Milliarden Yen (4,3 Milliarden Euro). Die Gewinnspanne sackte damit von 12,6 Prozent im vorigen Jahr auf 6,8 Prozent ab.

Damit schlagen sich die hohen Materialkosten und Lieferkettenprobleme, die die Autohersteller weltweit plagen, nun auch in der Bilanz von Toyota nieder. Gerade Volkswagen wurde mit Absatzeinbrüchen von mehr als 20 Prozent hart getroffen. Toyota machte für den Rückgang der Verkäufe neben den Chipengpässen den Corona-Lockdown in der chinesischen Metropole Schanghai und Überschwemmungen in Südafrika verantwortlich.

Der Konzern erklärte, dass damit die Nachfrage die Produktion weiter übersteige und die Kunden weltweit auf die Auslieferung ihrer Fahrzeuge warten müssten. „Insbesondere elektrifizierte Fahrzeuge sind eher von Halbleiterknappheit betroffen, da sie viele Chips benötigen“, hieß es in einer Mitteilung. „Infolgedessen sind die Lieferzeiten für elektrifizierte Fahrzeuge länger.“

Steigende Rohstoff- und Materialkosten ließen auch die Gewinne um 2,3 Milliarden Euro sinken. Zudem verbuchte Toyota auch Bewertungsverluste von Währungsabsicherungen in Höhe von 740 Millionen Euro – vor allem wegen des schnellen Zinsanstiegs in den USA.

Mit seiner Jahresprognose unterstreicht Toyota dennoch seine derzeitige Sonderstellung in der Autoindustrie. Ungeachtet des Gegenwinds hielt der Konzern weitgehend an seiner Prognose fest. Der Umsatz soll im laufenden Jahr etwas stärker als bisher erwartet auf 34,5 Billionen Yen (254 Milliarden Euro) steigen. Den Betriebsgewinn will Toyota stabil bei 2,4 Billionen Yen halten, 20 Prozent weniger als 2021.

Gleichzeitig bestätigte Toyota seine Absatzprognose von 10,7 Millionen Fahrzeugen. Damit wären die Japaner nicht nur der einzige Autobauer, der in diesem Jahr die Marke von zehn Millionen verkauften Fahrzeugen durchbricht. Toyota würde damit trotz der Lieferkettenprobleme sogar drei Prozent mehr Autos als 2021 absetzen.

Toyota macht für die hohe Produktion die enge Zusammenarbeit mit seinen Zulieferern verantwortlich, die nun noch verbessert werden soll. „Im vergangenen Geschäftsjahr haben der hochvolumige Produktionsplan und die in letzter Minute angekündigten, wiederholten Produktionskürzungen unsere Zulieferer stark belastet“, erklärt Toyota.

Nach Diskussionen mit den Lieferanten kündigt Toyota nun seine Produktionspläne inklusive möglicher Kürzungen nicht mehr für den kommenden Monat, sondern für drei Monate im Voraus an. Dies ermögliche es den Partner, sich im Voraus Personal und Teile zu sichern. Darüber hinaus will der Konzern trotz unvorhersehbarer Engpässe bei Halbleitern gemeinsam mit den Zulieferern versuchen, die eigene Absatzprognose zu übertreffen.

