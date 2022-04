Weltpremiere des neuen Smart #1 „Raus aus der Nische“ – So will die Automarke Smart profitabel werden

München Es grenzt nahezu an ein Wunder, dass es Smart noch gibt. Schließlich lastet die Kleinwagenmarke seit gut 24 Jahren schwer auf der Bilanz des Autobauers Mercedes-Benz. Die jährlichen Verluste schätzen Analysten auf 500 bis 700 Millionen Euro. Kumuliert beträgt das Minus weit über zehn Milliarden Euro.

Angesichts derart desaströser Zahlen hätten viele Manager das Geschäft mit den Winzlingen am liebsten eingestellt. Doch 2019 legte Dieter Zetsche ein letztes Mal seine schützende Hand über Smart, bevor er als CEO von Mercedes abtrat. Die rettende Idee: Smart soll im Bündnis mit dem chinesischen Fahrzeugkonglomerat Geely aufblühen. Dessen Gründer Eric Li (früher Li Shufu genannt) ist der zweitgrößte Aktionär von Mercedes.

Nun lässt sich das erste Ergebnis der Allianz begutachten. Der Smart #1 feierte am Donnerstag in Berlin Premiere. Mit den Ursprungsfabrikaten, die auch quer in Parklücken passten, hat das neue Modell wenig gemein. Das vollelektrische SUV ist fast 4,3 Meter lang und 1,8 Meter breit. Damit verabschiedet sich Smart aus dem Segment der Kleinstwagen und spielt nun in der Golf-Liga.

„Wir gehen mit dem Produktportfolio raus aus der Nische“, sagte Dirk Adelmann, Chef der Smart Europe GmbH, dem Handelsblatt. Mit fünf Sitzen und einer elektrischen Reichweite von bis zu 440 Kilometern werde die Marke erstmals auch für Familien attraktiv. „Das ist deutlich mehr als nur ein City-SUV. Wir gehen über das rein urbane Umfeld hinaus und erreichen ganz andere Zielgruppen.“

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Wichtiger aber noch: Der #1 wird künftig in China produziert und teilt sich eine Plattform mit mehreren Geely-Marken. Dadurch profitiert Smart erstmals von Skalenvorteilen. Die Kostenbasis ist deutlich geringer als vorher in Europa. Mercedes hat das einstige Smart-Werk im französischen Hambach an Ineos Automotive verkauft und bringt nur noch die Marke, das Design und seine Vertriebsexpertise in die Kooperation mit Geely ein.

Fokus auf China und Europa

Seinen vormals globalen Anspruch hat Smart aufgegeben. Fürs Erste liegt der Fokus auf China und Europa – den beiden weltgrößten Märkten für Elektroautos. Hier will das deutsch-chinesische Joint Venture kräftig wachsen. Der Absatz soll möglichst schnell von zuletzt 39.000 auf mehr als 150.000 verkaufte Fahrzeuge pro Jahr ansteigen.

„Wir werden im Kompaktwagensegment nicht einfach nur mitschwimmen, sondern uns bei den fünf Top-Fahrzeugen im jeweiligen Markt platzieren“, erklärt Adelmann. Der Manager geht sogar noch weiter und bringt selbst eine Expansion in die Mittelklasse ins Spiel. Die rein für Elektroautos konzipierte SEA-Architektur von Geely ermögliche es Smart, nach oben und nach unten zu skalieren. „Das bietet uns mannigfaltige Möglichkeiten, wie beispielsweise auch im C-Segment.“

Klar ist: In den nächsten drei Jahren soll eine ganze Modellfamilie entstehen. „Wir planen relativ konkret weitere Produkte“, bestätigt Adelmann. „Nur so viel: Wir haben Anfang 2021 im Rahmen einer Zielgruppenanalyse bei potenziellen Kunden angefragt, wie unsere Ideen ankommen. Neben dem #1 hatten wir noch ein weiteres Produkt dabei, das mindestens genauso gut abgeschnitten hat.“

>> Lesen Sie dazu: Absatzplus von 167 Prozent – Chinas Autohersteller starten in Europa durch

Bei seiner Produktoffensive nutzt Smart in Europa das Vertriebsnetz von Mercedes-Benz und in China jenes von Geely. „Das wird uns helfen, profitabel zu werden“, sagt Adelmann. Tatsächlich ist der Druck aus den Mutterhäusern groß. „Unsere beiden Shareholder haben uns ins Buch diktiert, dass wir definitiv im ersten Lebenszyklus des #1 in die Gewinnzone fahren“, erklärt Adelmann. Das heißt: Spätestens 2029 muss Smart profitabel sein, wahrscheinlich wollen die Eigner aber schon weit früher schwarze Zahlen sehen.

Drahtlose Updates, KI-basierte Sprachsteuerung

So oder so ist es die letzte Chance für die umstrittene Marke, die seit Jahren von Mini Cooper düpiert wird. Intern herrscht freilich Zuversicht. Smart sieht sich mit dem #1 technisch auf der Höhe der Zeit. So ließen sich drei Viertel der Steuergeräte des SUV drahtlos updaten. Der Prozessor für das Entertainmentsystem kommt vom US-Chiphersteller Qualcomm. Dies ermögliche unter anderem 3D-Karten, Videostreaming und einen Avatar, der einen mithilfe KI-basierter Sprachsteuerung durch ein Ökosystem aus Apps lotst, sagt Adelmann. „Das ist Benchmark.“

Verdeckte Türgriffe, ein Panaromadach und eine Autofernbedienung sind weitere Features, die junge Familien und die technikaffine Generation Y begeistern sollen. Der 66 kWh große Akku des neuen Smart-SUV soll sich zudem an Schnellladesäulen binnen einer halben Stunde von zehn auf 80 Prozent füllen. Die maximale Ladeleistung liegt bei 200 Kilowatt. Das Energiemanagementsystem dahinter liefert eine Tochterfirma von Geely, die wiederum Batteriezellen vom chinesischen Anbieter CALB bezieht.

Panoramadach und viele digitale Helfer sollen die Kunden locken. Heller Innenraum

Smart habe einen klaren Premiumanspruch, sagt Europachef Adelmann. Damit sei die Marke eine ideale Ergänzung zum Luxusportfolio von Mercedes. Preislich soll der #1 folglich „unterhalb des EQA liegen“, erläutert Adelmann. Der kleinste Elektro-SUV von Mercedes startet bei fast 48.000 Euro. Da sei allerdings noch viel Luft nach unten, meint Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management (CAM). „Smart darf nicht wieder den Fehler machen, seine Modelle zu hoch zu bepreisen.“

Der Wettbewerb schlafe nicht, sagt Bratzel. Smart konkurriere unter anderem mit dem ID.3 von Volkswagen. Die Wolfsburger bieten ihren Elektrokleinwagen ab etwa 37.000 Euro an. Und der vollelektrische Mini Cooper von BMW ist schon ab 32.500 Euro erhältlich – wenngleich dessen Reichweite weit geringer ist als jene des #1.

Smart-Manager Adelmann blickt ohnedies weniger auf den Kaufpreis als auf die monatliche Leasingrate. Denn 85 bis 90 Prozent der Kunden würden die Fahrzeuge leasen. „Wenn wir bei der Rate irgendwo zwischen 200 und 350 Euro unterwegs sind, sind wir happy“, sagt Adelmann. Dabei sollen Kunden den #1 binnen fünf Klicks online konfigurieren und einen Leasingvertrag abschließen können. Die ersten Fahrzeuge dürften im Dezember ausgeliefert werden.

Mehr: Elektroverfechter und Hobbyfotograf – So tickt der neue „Man of the Van“ von Mercedes