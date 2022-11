Werft Disney soll Kreuzfahrtschiff der MV-Werft übernehmen

Das Kreuzfahrtschiff „Global One“ stand kurz vor der Fertigstellung – dann gingen die MV-Werften in die Insolvenz. Nun hat sich offenbar ein Käufer gefunden.

Hamburg Der US-Unterhaltungsriese Walt Disney übernimmt einem Insider zufolge das fast fertig gebaute Kreuzfahrtschiff „Global One“ der Pleite gegangenen MV Werften in Mecklenburg-Vorpommern. „Disney hat das Schiff gekauft und will es in Wismar fertig bauen“, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch.

Die MV Werften mit rund 2000 Mitarbeitern an den Standorten in Wismar, Rostock und Stralsund hatten Anfang Januar Insolvenz angemeldet. Zuvor war in Verhandlungen mit dem chinesischen Eigner Genting keine Lösung für die weitere Finanzierung gefunden worden. Die auf Kreuzfahrten spezialisierte Gruppe mit Sitz in Hongkong war während der Corona-Pandemie in Schieflage geraten. Inzwischen hat sich die Lage entspannt und Kreuzfahrten erleben einen Boom.

Die Meyer Werft in Papenburg, die bereits drei Schiffe für die Kreuzfahrtsparte Disney Cruise Line gebaut hat, solle an dem Projekt beteiligt werden, sagte der Insider weiter. Der Insolvenzverwalter äußerte sich nicht zu den Informationen. Er hatte in den zurückliegenden Monaten mehrere Standorte der MV Werften an Investoren verkauft und ehemaligen Mitarbeitern damit Beschäftigungschancen eröffnet. Zuletzt hatte die Bundesregierung das Werftengelände in Rostock-Warnemünde übernommen. Dort will die Marine ihre Kapazitäten für die Wartung und Reparatur von Kriegsschiffen erweitern. Die noch verbliebenen rund 100 Mitarbeiter der ehemaligen MV Werften könnten in dem Disney-Projekt Arbeit finden, hieß es.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Mehr: Neustart mit Rüstung: Thyssenkrupp übernimmt MV Werft und stellt auf U-Boote um