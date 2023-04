Werftensparte Thyssen-Krupp sucht Investor für U-Boot-Werft

Berlin, Düsseldorf Der Industriekonzern Thyssen-Krupp bereitet die Abspaltung seiner Werftensparte vor. Der Aufsichtsrat habe auf einer Sondersitzung am Freitag den Plänen für eine Trennung von Thyssen-Krupp Marine Systems (TKMS) zugestimmt, erfuhr das Handelsblatt aus Kreisen des Kontrollgremiums. Die Tochter ist der weltweit führende Hersteller von konventionellen Unterseebooten − das Interesse sei entsprechend groß. Finanzinvestoren sollen bereits unverbindliche Angebote eingereicht haben.

Auf den ersten Blick kommen die Vorbereitungen zur Abspaltung überraschend, da mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine weltweit die Verteidigungsbudgets steigen. TKMS – früher Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW) – dürfe aus Sicht von Branchenexperten von der Entwicklung erheblich profitieren. Doch der Mutterkonzern kann sich seinen Ableger in Kiel nicht leisten, da die Entwicklung neuer Marineeinheiten erhebliche Investitionssummen erfordert.

Aus dem Grund habe Thyssen-Krupp die Suche nach einem neuen Eigentümer aufgenommen, heißt es aus Unternehmenskreisen. Treiber ist hierbei Oliver Burkhard, der im Vorstand die Ressorts Personal und Marine verantwortet. Er schaffe zusammen mit der Führungsmannschaft von TKMS die Voraussetzungen für eine Abspaltung, sagte ein Aufsichtsrat, der ungenannt bleiben wollte. Thyssen-Krupp wollte sich zu dem Vorgang auf Anfrage bislang nicht äußern.

In den vergangenen Wochen habe das Team um Burkhard Gespräche mit einer Reihe von Interessenten geführt. In der Branche selbst seien mehrere Rüstungsfirmen bereit, eine Beteiligung zu erwerben. Gegen Naval aus Frankreich und die schwedische Saab-Gruppe bestünden aber Vorbehalte, da diese Technologie aus Deutschland abziehen dürften, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person. „Die Bundesregierung würde da nicht mitgehen.“

Eine Fusion mit einem Wettbewerber würde TKMS in der Substanz auch nicht weiterbringen. Zunächst müsse sich die Tochterfirma eigenständig weiterentwickeln, dazu gehört neben einer Verbesserung der Rentabilität auch der Abschluss neuer Verträge. Neben den Niederlanden und Indien könnten vor allem von der Bundesregierung neue Aufträge kommen. Die Bundeswehr soll neben neuen U-Booten auch neue Fregatten erhalten, für die TKMS in der Branche als der wahrscheinliche Auftragnehmer gilt.

Verkauf ist kein Selbstläufer

Damit die Werft bereit für die Fertigung neuer Marineeinheiten wird, muss jedoch investiert und die Arbeitsabläufe neu sortiert werden: „Die Vorbereitungen sind angelaufen, einige Hausarbeiten sind aber noch nötig“, hieß es in Unternehmenskreisen.

Auf dem Weg in die Unabhängigkeit setzt der Konzern auf eine Beteiligung von Finanzinvestoren. Diese könnten die Mehrheit an der Gesellschaft erwerben und TKMS dabei helfen, reif für die Börse zu werden. Letztlich wäre dies der beste Platz für eine runderneuerte Werftengruppe, hieß es in den Kreisen. Vorbild sei dabei Hensoldt. Den Radar-Hersteller hatte Airbus ausgegliedert und an Finanzinvestoren verkauft; Hensoldt ist kürzlich in den MDax aufgestiegen.

Für TKMS haben Finanzinvestoren bereits unverbindliche Angebote hinterlegt. Eine mögliche Bewertung gebe es dabei zunächst nicht, hieß es in Finanzkreisen. Dazu müssten die Bieter erst Einblicke in die Bücher erhalten.

Ein Selbstläufer ist ein Verkauf von TKMS nicht. Der Mutterkonzern muss den Kunden – Staaten wie Norwegen oder Israel – die Fertigung fest zusagen und dazu entsprechende Finanzgarantien übernehmen. Der Betrag summiert sich auf deutlich über fünf Milliarden Euro. Finanzinvestoren können diese nicht schultern, sonst lohnt sich das Geschäft für sie nicht, wie ein Beteiligter berichtet.

Nun wird erwogen, dass die Bundesregierung als Garant einspringt. Das Ausfallrisiko ist gering, da die Kunden die U-Boote gerade in diesem Umfeld unbedingt wollten, hieß es. Die Politik müsste von dem Plan indes noch überzeugt werden. Gewichtigstes Argument sei dabei, wie der Beteiligte berichtet, dass die Bundesregierung selbst an einer funktionierenden Werftenlandschaft interessiert sein dürfte. Mit einer vom Mutterkonzern abgespaltenen und gestärkten TKMS wäre dies möglich.

