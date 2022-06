Werk-Schließung IG Metall zur Ford-Schließung in Saarlouis: „Wurden eiskalt in einen Dumpingwettbewerb gezwungen“

Der US-Konzern Ford gibt in drei Jahren die Autoproduktion in Saarlouis auf. Die Gewerkschaft IG Metall fordert ein Nutzungskonzept für den bedrohten Standort.

Demonstrationszug in Saarlouis: Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (vorne links) beteiligt sich am Protest von IG Metall und Ford-Beschäftigten. (Foto: IMAGO/BeckerBredel) Mitarbeiterprotest gegen Ford

Düsseldorf Rund 4600 Beschäftigte stehen vor einer ungewissen Zukunft, wenn Ford in drei Jahren die Autoproduktion in seinem Werk in Saarlouis einstellt. Die IG Metall verlangt deshalb vom US-Autokonzern, dass er bald ein neues Nutzungskonzept für den bedrohten Standort vorlegt und „damit auch soziales Verantwortungsbewusstsein für seine Belegschaft“ beweist.

„Wir erwarten jetzt, dass Ford endlich Verantwortung für die Beschäftigten übernimmt und gemeinsam mit dem Betriebsrat, der IG Metall und der Politik tragfähige Zukunftsperspektiven für den Standort Saarlouis schafft“, sagte der IG-Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann. Der Gewerkschaftschef sprach davon, dass der US-Autokonzern „verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln“ zeigen müsse.