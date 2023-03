 Werner Baumann: Bayer-Chef bekommt zum Abschied weniger Gehalt

Der CEO gibt Ende Mai sein Amt ab und geht in den Ruhestand.

Düsseldorf Bayer-Chef Werner Baumann verabschiedet sich mit einem Gehaltsrückgang aus seinem Amt. Trotz eines operativen Rekordgewinns bekommt der CEO für 2022 eine rund fünf Prozent geringere Vergütung in Höhe von 5,4 Millionen Euro. Wesentlicher Grund: Sein „Performancefaktor“ in der Berechnung des kurzfristigen Bonus wurde gezielt gesenkt – als Reaktion auf den Unmut der Aktionäre.

Auf einen solchen Schritt und damit auf einen Gehaltsverzicht haben sich Baumann und der Aufsichtsrat um den Vorsitzenden Nobert Winkeljohann geeinigt, wie aus dem vorliegenden Vergütungsbericht von Bayer hervorgeht.

Darin heißt es: „Der Aufsichtsrat hat im Einvernehmen mit dem Vorstandsvorsitzenden dessen individuellen Performancefaktor um 14 Prozentpunkte reduziert. Damit tragen Aufsichtsrat und Vorstandsvorsitzender dem Aktionärsfeedback aus den Governance-Roadshows des vergangenen Jahres Rechnung.“

Konkretere Gründe nennt Bayer nicht. Doch das Feedback der Investoren war auf den Treffen mit dem Bayer-Aufsichtsratschef eindeutig, wie es in Finanzkreisen heißt: Sie kritisierten, dass sich die Rechtslasten aus der Monsanto-Übernahme nicht ausreichend auf die Vergütung des Vorstands niederschlagen. Investoren monierten zudem die schwache Aktienkursperformance und zeigten sich unzufrieden mit der Kapitalmarktkommunikation der Bayer-Führung.

Vorstandsgehälter bei Bayer: Wie sich Performance auf Vergütung auswirkt

Letzteres liegt ebenso im Verantwortungsbereich des CEOs wie der 2018 erfolgte Monsanto-Kauf. Bei dem „Performancefaktor“ handelt es sich um eine Bewertung der Bayer-Vorstände abseits der finanziellen Ziele. Bei Baumann zählt dazu etwa, wie gut er die Kapitalmarktarbeit und damit auch die Performance der Bayer-Aktie verbessert hat.

Dazu kommen Fortschritte bei der Transformation, Nachhaltigkeit und bei der Lösung der Rechtskomplexe in den USA. Dahinter verbergen sich die Klagen von Amerikanern, die den Unkrautvernichter Glyphosat für ihre Krebserkrankung verantwortlich machen. Bayer hat diese Rechtsstreitigkeiten noch nicht endgültig gelöst, verfolgt aber einen konkreten Plan zur Eindämmung der Klagen.

Bei allen qualitativen Zielen habe der Bayer-Vorstand „sehr gute Arbeit geleistet“ und eine „gute Performance“ oberhalb der Zielvorgaben erreicht, schreibt Aufsichtsratschef Winkeljohann im Vergütungsbericht. Im Ergebnis hat auch Baumann die Ziele übererfüllt und kam zunächst auf einen Performancefaktor von 109 Prozent.

Nach Rücksprache mit dem CEO wurde dieser Faktor dann aber auf 95 Prozent gesenkt. Letztlich bedeutet das einen Verzicht für Baumann. Die kurzfristigen Boni für die Bayer-Vorstände orientieren sich zuerst am Erreichen operativer Ziele. Diese Summe wird anschließend mit dem Performancefaktor multipliziert.

Bayer-CEO: Werner Baumann wird vorzeitig abgelöst

Aufsichtsrat und Baumann selbst senden damit ein Signal an die Investoren. Viele hatten sich zuletzt zunehmend unzufrieden mit der Bayer-Führung gezeigt und eine schnelle Ablösung des CEOs gefordert.

Baumanns Vertrag lief eigentlich bis April 2024. Doch schon zum Start der Nachfolgesuche im Spätsommer 2022 hatte Winkeljohann intern deutlich gemacht, dass er zur Hauptversammlung 2023 einen neuen CEO präsentieren will, der dann zügig die Führung übernimmt.

Der frühere Roche-Pharmamanager wird zum 1. Juni Vorstandsvorsitzender. (Foto: Bayer AG) Neuer Bayer-Chef Bill Anderson

So geschieht es jetzt: Der frühere Roche-Pharmachef Bill Anderson tritt am 1. April in den Vorstand ein und wird auf der bevorstehenden Hauptversammlung Ende April präsent sein. Zum 1. Juni wird der Amerikaner Vorstandsvorsitzender.

Mit dem geglückten Nachfolgeprozess habe Winkeljohann auch seine Wiederwahl als Aufsichtsratschef gesichert, heißt es in Investorenkreisen. Er tritt Ende April für eine weitere Amtszeit an. Ein Gegenkandidat ist nicht in Sicht.

Zwar hat die Fondsgesellschaft Union Investment bereits mitgeteilt, dass sie Winkeljohann nicht wiederwählen will – sie wirft ihm Ämterhäufung vor. Doch gilt es als unwahrscheinlich, dass die Investoren nach dem zügigen CEO-Wechsel mehrheitlich auch noch auf eine Veränderung an der Spitze des Kontrollgremiums drängen.

Aufsichtsratschef Winkeljohann behält seinen Posten

Entscheidend werden die Empfehlungen der großen Stimmrechtsberater wie ISS sein, an denen sich die angelsächsischen Fonds auf deutschen Hauptversammlungen orientieren. ISS wird frühestens am 12. April sein Votum für die Abstimmungen auf der Bayer-Hauptversammlung abgeben.

Der Chefkontrolleur stellt sich auf der Hauptversammlung im April zur Wiederwahl. (Foto: Bayer) Bayer-Aufsichtsratschef Nobert Winkeljohann

Für Winkeljohann ist nicht allein wichtig, dass er einen neuen und allseits akzeptierten neuen CEO vorzeigen kann. Er muss den Investoren auch erklären, wie er auf die massive Kritik an Teilen des Vergütungssystems für den Vorstand reagiert.

Bayer: Kritik der Aktionäre an Vorstandsboni

Im vergangenen Jahr stimmten die Aktionäre mit großer Mehrheit gegen den Vergütungsbericht. Die Kritik war vielfältig. Am meisten aber störten sie sich an den kurzfristigen Vorstandsboni, die sich unter anderem am Free Cashflow von Bayer orientieren.

Bayer rechnet dabei Einmaleffekte heraus – also auch die milliardenschweren Abflüsse für die Beilegung der Glyphosat-Klagen. Im Ergebnis, so monieren Investoren, müsse der Vorstand für die Rechtslasten finanziell nicht geradestehen, während die Aktionäre die Folgen in Form von kürzeren Dividenden und einem schwachen Aktienkurs spürten.

Für 2022 hat Bayer noch keine Änderung am Vergütungssystem vorgenommen. Doch hatte der Aufsichtsrat das Ziel beim freien Cashflow sehr ambitioniert angesetzt. Es wurde 2022 nur zu 60 Prozent erreicht. Das drückte die kurzfristigen Boni für die Vorstände und trug dazu bei, dass nahezu alle Mitglieder 2022 unterm Strich weniger Vergütung bekamen.

Künftig will der Aufsichtsrat bei der Bezahlung der Vorstände stärker nach Ermessen eingreifen können – speziell bei deren Performancebewertung. Bei Baumann lief dies noch im gegenseitigen Einvernehmen. Schon ab 2023 aber gibt sich der Aufsichtsrat einen „begrenzten Eingriffsvorbehalt“. Ein umfassendes Eingriffsrecht soll für das Vergütungssystem ab 2024 erarbeitet werden.

Erstpublikation: 28.03.2023, 15:18 Uhr.