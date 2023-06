Wirtschaftsprüfung PwC begrüßt Bewerber bald zum Vorstellungsgespräch im Metaverse

Düsseldorf Bewerber bei PwC Deutschland müssen sich künftig keine Gedanken mehr darüber machen, ob der Anzug oder das Kostüm akkurat sitzt. Sie können vom heimischen Rechner aus Vorstellungsgespräche führen: als selbstgestalteter Avatar in einem virtuellen Büro des Prüfungs- und Beratungsunternehmens.

PwC hat vor wenigen Tagen eine Plattform für Meetings und Teamwork in einer dreidimensionalen digitalen Welt gestartet. „Virtual Spaces“ soll in den nächsten Jahren nicht nur das Recruiting neuer Mitarbeiter verändern. Das Unternehmen will Teile der internen Teamarbeit sowie der Zusammenarbeit mit Kunden in den virtuellen Raum verlagern.

Es ist für PwC nach eigenem Bekunden der erste Schritt in das sogenannte Metaverse – einer digitalen Umgebung, in der sich Menschen in Form von Avataren bewegen und die bestenfalls eine hybride Geschäftswelt aus Virtualität und Realität herstellen soll. Die Technologie dahinter ist auch, aber nicht nur die Virtual Reality (VR), die Nutzer per Videobrille in die digitale Welt mitnehmen kann.

Die Wette auf diese virtuelle Umgebung ist erheblich. Die überwiegend zersplitterten und auf einzelne Marken ausgerichteten Metaversen haben bislang höchstens in Ansätzen konkreten Nutzen gezeigt. Kaum ein Unternehmen verdient damit Geld.

PwC aber glaubt an einen Trend, der nicht aufzuhalten ist. „Das Metaverse ist da und wird bleiben“, sagt Geschäftsführer Clemens Koch im Gespräch mit dem Handelsblatt. „Wir sehen darin eine disruptive Technologie, die Teil des kommenden neuen Web-Zeitalters sein wird. Und da wollen wir früh dabei sein.“

Hier sollen sich Kunden und PwC-Berater treffen. (Foto: obs) Screenshot der virtuellen Bürowelt von PwC

Als Treiber sieht Koch unter anderem die Gewohnheiten junger Mitarbeitender. „Wir erleben eine Generation, die in einer Welt mit zahlreichen technischen Möglichkeiten aufgewachsen ist“, sagt er. Durch Themen wie Gaming und Computerspielwettbewerbe wie E-Sports sei die Nutzung virtueller Räume für sie attraktiv und selbstverständlich. „Das wird in den kommenden Jahrzehnten die gesamte Wirtschaft verändern.“

PwC hat bisher einen mittleren einstelligen Millionenbetrag in „Virtual Spaces“ investiert. Geschaffen wurde die Welt zusammen mit der Hamburger Technologieagentur Demodern.

Aus dem Roman auf die Apple-Bühne

Metaversum ist ein so schillernder wie schwammiger Begriff. Das Konzept einer virtuellen Welt, in der Nutzer mit ihren Avataren unterwegs sind, ist durch Science-Fiction-Romane wie „Snowcrash“ oder „Ready Player One“ populär geworden. Exponentielle Fortschritte bei Computerleistung, Sensorik und Internetbandbreite ermöglichen heute eine Umsetzung.

Mittlerweile verkaufen Technologieanbieter verschiedenste Produkte unter dem Schlagwort – von Online-Meetings, in denen Büroarbeiter sich mit digitalen Figuren zeigen, bis zu hochkomplexen Spielen, in die sich Nutzer mit VR-Brillen versetzen lassen, wie sie Apple voraussichtlich in der kommenden Woche auf der Entwicklerkonferenz WWDC ankündigen wird. Oft läuft der Zugang aber noch einfach über den Browser auf dem Computer.

Die „Virtual Spaces“ sind Büroräume in der virtuellen Welt, durch die PwC-Mitarbeiter und Kunden mit selbst gestalteten Avataren steuern, ähnlich wie in einem Computerspiel. Zufallsbegegnungen in der Lobby sind ebenso möglich wie Bewerbungsgespräche und Meetings in Räumen, in denen auf virtuellen Leinwänden Präsentation erscheinen. Ganz auf Videokonferenzen verzichten mag PwC aber noch nicht: Gesprächspartner sind am Bildschirmrand in einer Kacheloptik zu sehen.

Die neuen Geräte sollen der virtuellen Realität Schub geben. (Foto: obs) Einsatz einer Augmented-Reality-Brille:

Auch der Zutritt zu den „Virtual Spaces“ erfolgt über einen Browser, ein separates Programm ist daher nicht nötig – die Installation neuer Software ist auf Firmen-PCs ohnehin oft nicht erlaubt. Der Einsatz von Virtual-Reality-Brillen ist derzeit nicht möglich, die Entwickler arbeiten aber daran.

Starten soll die Plattform mit internen Schulungen und Bewerbern. Denen sollen beim Gespräch visuell die Job- und Karrieremöglichkeiten sowie die Marke nahegebracht werden. Es geht also zunächst um Marketing, um beim Kampf um Talente in der Beraterbranche Pluspunkte zu gewinnen. Und da ist der Weg über den Browser in der Regel kürzer als der Weg ins nächste Büro.

Hybride Arbeit statt maximaler Präsenz

Die Ambitionen sind hoch. PwC setzt auf einen Trend, der in der Coronapandemie die Beraterbranche aufgemischt hat. Bis 2020 war die maximale Präsenz bei den Kunden vor Ort für die Consultants Pflicht.

In der Pandemie lernten Mandanten aber gezwungenermaßen, dass die Zusammenarbeit in vielen Projektphasen auch über Video-Meetings und mit virtuellen Instrumenten funktioniert. Eine gemeinsame Bürowelt im Internet soll der nächste Schritt sein.

„Virtual Spaces werden die physischen Meetings nicht ersetzen, aber wir wollen eine hybride Welt aufbauen, in der man die Chancen virtueller Räume nutzt“, sagt Holger Kern, der das Metaverse-Projekt von PwC leitet.

Der Vorteil aus seiner Sicht: Anders als in der physischen Welt sind virtuelle Räume für die Ewigkeit gespeichert – mit allen erarbeiteten Dokumenten und Projekten. Die Räume will PwC bis zur gemeinsamen Produktentwicklung mit Kunden nutzen und ihnen dort die Technologie schmackhaft machen.

Dabei wichtig: Während der Zugang zur Plattform über jeden Browser möglich ist, läuft das Portal selbst auf einer eigens entwickelten Software. „Wir wollen die Daten schützen und die Infrastruktur stellen, wenn wir mit unseren Kunden weltweit an Projekten arbeiten“, sagt Geschäftsführer Koch.

Viele Unternehmen warten noch ab

Dafür wird allerdings noch Überzeugungsarbeit nötig sein. Eine Umfrage des PwC-Konkurrenten KPMG unter knapp 800 internationalen Führungskräften ergab: 60 Prozent sehen zwar Potenzial, mit dem Metaversum den Umsatz zu steigern, das Geschäft effizienter zu machen und die Kunden besser zu bedienen.

Allerdings wollen sie erst mal die weitere Entwicklung abwarten. Die Budgets fürs Metaversum sind entsprechend gering und werden in der aktuell schwachen wirtschaftlichen Phase kritisch betrachtet.

Beispiele gibt es durchaus. Als einer der First Mover in Deutschland gilt der Dax-Konzern BMW, der für die IAA 2021 die Metaverse-Plattform Joytopia startete, wo unter anderem Coldplay auftreten. Volkswagen wiederum hat eine virtuelle Markenwelt geschaffen und wird seine Mitarbeiter über VR-Brillen technisch schulen. Der Versicherer Ergo simuliert in einem „Mini-Metaverse“ Verkaufsgespräche im virtuellen Wohnzimmer, wo die Vertriebler ihre Überzeugungskraft beweisen sollen.

Und der Automobilzulieferer Schaeffler stattet die Wartungsteams in den Fabriken mit Augmented-Reality-Brillen aus, damit diese bei Schwierigkeiten Experten aus der Zentrale hinzuziehen können – die Brillen blenden digitale Inhalte in der aktuellen Umgebung ein. Für weitere Projekte hat sich PwC positioniert.

