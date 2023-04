Wolfgang Hatz Ex-Audi-Topmanager legt umfassendes Geständnis im Dieselskandal ab

Der Strafprozess um die Abgasmanipulation bei Audi steht durch eine überraschende Wende vor dem Abschluss. Ob auch der ehemalige Chef Rupert Stadler gestehen wird, bleibt offen.

Der frühere Chef der Aggregate-Entwicklung bei Audi könnte für eine Wende im Prozess sorgen. (Foto: dpa) Wolfgang Hatz (Mitte) im September 2020 vor Gericht

München, Düsseldorf Es ist 9.30 Uhr, als Wolfgang Hatz im Strafprozess um die Manipulationen an Dieselmotoren bei Audi die Kehrtwende vollzieht. „Ich räume die mir zur Last gelegten Vorwürfe hiermit vollumfänglich ein“, lässt der ehemalige Leiter der Audi-Motorenentwicklung seinen Strafverteidiger dem Gericht erklären. Die „prägenden Elemente der Software“ seien Hatz bekannt gewesen, sagt Anwalt Gerson Trüg.

Das gelte auch für den Umstand, dass die Manipulationen in der Audi-Motorenentwicklung den Behörden nicht mitgeteilt worden seien. „Ich habe mich nicht meiner Verantwortung gemäß verhalten“, lässt Hatz erklären, und er bedauere dies.

Hatz’ Geständnis ist eine spektakuläre Entwicklung in dem seit zweieinhalb Jahren andauernden Prozess um die Abgasmanipulation vor dem Münchener Landgericht. Es geht um die Frage, wer in der technischen Entwicklung und im Audi-Vorstand von den manipulierten Dieselmotoren wusste, die den VW-Konzern am Ende mehr als 30 Milliarden Euro Straf- und Schadenersatzzahlungen kosteten.