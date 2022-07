ZF Friedrichshafen Deutschlands zweitgrößter Autozulieferer vor Chefwechsel: Wer auf Schneider folgen könnte

Stuttgart Beim zweitgrößten deutschen Automobilzulieferer ZF geht die Suche nach einem neuen Chef in die finale Phase. Nach Informationen des Handelsblatts tagt am Freitag der Aufsichtsrat in einer außerordentlichen Sitzung. Dabei soll es vor allem darum gehen, wer nach dem bisherigen CEO Wolf-Henning Scheider die Führung des Unternehmens übernehmen wird. Es zeichnet sich ab, dass trotz externer Kandidaten wohl ein Manager aus dem Haus das Rennen machen dürfte. Der neue Aufsichtsratschef Heinrich Hiesinger ist bekannt dafür, dass er ein Faible für interne Kandidaten hat.

Unter den drei infrage kommenden Managern aus dem Vorstand des Unternehmens gilt Holger Klein inzwischen als Favorit. Der 52-jährige ehemalige McKinsey-Berater kam vor acht Jahren zu ZF und verdiente sich seine Meriten für den Chefposten durch seine tragende Rolle bei der Integration der Milliardenübernahme TRW.

ZF hatte die Amerikaner für eine zweistellige Milliardensumme übernommen – die größte Akquisition in der Geschichte des Unternehmens. Das Stiftungsunternehmen, das mit Getrieben und Fahrwerken groß geworden ist, konnte damit bei den Zukunftstechnologien wie Elektromobilität und autonomes Fahren zu den Branchenführern Bosch und Continental aufschließen.

ZF-Vorstand Klein war zudem an der strategischen Neuaufstellung von ZF und dem Ausbau der internationalen Aktivitäten beteiligt. 2017 hatte er die Leitung der Kerndivision Pkw-Fahrwerktechnik übernommen. Seit Oktober 2018 sitzt Klein im Vorstand. Er ist insbesondere für die asiatischen Schlüsselkunden zuständig und leitet seine Bereiche darum aktuell von Schanghai aus. Von dort führt er auch die Fahrwerks-Division.

Neben Klein werden zudem Stephan von Schuckmann, Chef der Antriebssparte, und Martin Fischer, Chef der aktiven- und passiven Sicherheitstechnik, Chancen zugeschrieben.

CEO Wolf-Henning Scheider geht zum Jahresende

Der bis Jahresende amtierende Chef Scheider hatte vor einigen Wochen bekannt gegeben, dass er nach fünf Jahren im Amt keinen zweiten Vertrag anstrebe und zum Jahresende ausscheiden werde. Seither sucht der neue Aufsichtsratschef und Ex-Thyssen-Krupp-Aufseher Heinrich Hiesinger einen Nachfolger. Scheider war der bisher einzige externe Manager an der Spitze des Stiftungsunternehmens.

Andreas Brand, der Oberbürgermeister von Friedrichshafen, ist als Chef der Zeppelin-Stiftung der entscheidende Anteilseigner. Die Stiftung hält über 93,8 Prozent der Anteile an ZF. Zur drängenden Personalfrage äußert er sich nicht. Doch der Bürgermeister teilt viele Interessen mit den Arbeitnehmern – beispielsweise, wenn es darum geht, den Standort Friedrichshafen in den kommenden Jahren zu stärken. Gesamtbetriebsratschef Achim Dietrich hatte in einem Interview mit dem „Südkurier“ bereits durchblicken lassen, dass er einen internen Kandidaten bevorzuge.

Das war bei Scheider Anfang 2018 anders. Sein Vorgänger Stefan Sommer hatte sich im Verlauf des Jahres 2017 mit dem Aufsichtsrat und vor allem mit dem Friedrichshafener Oberbürgermeister überworfen, nachdem er kein grünes Licht für die Milliardenübernahme des Bremsenherstellers Wabco bekommen hatte. Die Fronten waren verhärtet. Der damalige Aufsichtsratschef Franz-Josef Paefgen, der gleichzeitig in den Aufsichtsgremien beim Konkurrenten Mahle saß, lotste den damaligen Mahle-CEO Scheider geschickt in einem Blitzwechsel von Stuttgart an den Bodensee.

Die Kapitalseite des Aufsichtsrats wollte damals unbedingt ein Schwergewicht von außen, um wieder Ruhe in das Unternehmen zu bringen. Scheider durfte zwei Jahre später die strategisch wichtige Übernahme von Wabco, die Sommer noch verweigert wurde, nachholen. Allerdings verließen einige Manager mit Potenzial in den vergangenen Jahren das Unternehmen, was viele Branchenbeobachter auch auf den strengen Führungsstil von Scheider zurückführen.

Wirtschaftlich schlug sich ZF im vergangenen Jahr recht gut. Da die Autohersteller in Zeiten der Chipknappheit bevorzugt auf margenstarke Luxusmodelle setzen, ist auch der Umsatz mit teuren Automatikgetrieben gestiegen. Die begrenzte Produktion hat den Zulieferer aber nicht komplett kaltgelassen: Laut Scheider summiert sich der Umsatzrückgang durch die Produktionskürzungen der Autohersteller auf zusätzliche 2,7 Milliarden Euro.

Der Zulieferer muss seine Mitarbeiter für das Elektro-Zeitalter qualifizieren. (Foto: dpa) Produktion bei ZF Friedrichshafen

Insgesamt konnte der Umsatz von ZF im vergangenen Jahr aber um 17,5 Prozent auf 38,3 Milliarden Euro zulegen – und ist damit wieder höher als vor der Pandemie. Das bereinigte Ebit erhöhte sich von einer auf 1,9 Milliarden Euro, die Ebit-Marge stieg auf fünf Prozent. Das Ergebnis nach Steuern drehte sich von minus 741 auf plus 783 Millionen Euro.

Beim Ausblick für 2022 blieb das Unternehmen zuletzt angesichts des Ukrainekriegs sowie Lieferengpässen und Inflation vorsichtig. Unter Vorbehalt keiner weiteren Eskalation rechnet ZF in diesem Jahr mit einem Konzernumsatz von mehr als 40 Milliarden Euro. Die bereinigte Ebit-Marge soll zwischen 4,5 und 5,5 Prozent liegen. Allerdings präsentiert ZF Anfang August seine Halbjahreszahlen. Dabei könnte es Prognosekorrekturen geben.

Hohe Verschuldung birgt Risikopotenzial

Eine der Herausforderungen des neuen CEO sind die hohen Schulden durch die beiden Großakquisitionen TRW und des Bremsenspezialisten Wabco, die sich aktuell auf zehn Milliarden Euro belaufen. Hier ist das größte Rückschlagpotenzial für das Unternehmen, denn durch den drohenden Einbruch der Konjunktur und die Zinswende steigt hier der Druck: sind doch Kredite immer auch an die Einhaltung von Ertragszielen gekoppelt. Die Eigenkapitalquote stieg zwar Ende 2021 von 12,1 auf 19 Prozent ist aber deutlich schwächer als beispielsweise beim Branchenführer Bosch, der bei 45 Prozent liegt.

Darüber hinaus muss ZF die Transformation zur Elektromobilität meistern – und dabei möglichst Massenentlassungen vermeiden. Dem größten Getriebewerk in Saarbrücken mit allein 9000 Beschäftigten hat ZF kürzlich Standortsicherung bis Ende 2025 zugebilligt. Denn der Zulieferer hat Aufträge in zweistelliger Milliardenhöhe für die Elektromobilität. Doch die Qualifizierung der Arbeitskräfte ist eine Mammutaufgabe – genau wie bei den Konkurrenten Bosch, Continental, Vitesco und Schaeffler.

