„Zukunft Stahl“ Grüne Leitmärkte versus Klimaschutzverträge: Stahlbranche fordert verlässliche Rahmenbedingungen

Düsseldorf Der Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl fand bei seiner Rede eindeutige Worte: „Die Zeit der Kohle ist in Deutschland unwiederbringlich vorbei“, sagte Bernhard Osburg seinen Zuhörern. Kein anderes Thema beschäftigte die Redner auf der Handelsblatt-Jahrestagung „Zukunft Stahl“ so sehr wie die Rahmenbedingungen für die Erzeugung von klimafreundlichem grünem Stahl.

„Die Transformation zur Klimaneutralität ist für die Stahlindustrie ein sehr großer technologischer Wendepunkt“, so Osburg. „Das wirtschaftliche Umfeld, in dem sich unsere Industrie gerade befindet, ist mehr als herausfordernd.“

Die Lage der Industrie sei inzwischen zwar stabiler als noch vor einem halben Jahr. „Doch gerade im energieintensiven Bereich, zu dem die Stahlbranche gehört, schlagen die stark gestiegenen Energiekosten ein.“

Und die Krise zeigt Wirkung: Nahezu alle bedeutenden Stahlhersteller in Deutschland, wie etwa Thyssen-Krupp, Arcelor-Mittal und Salzgitter, haben bereits Produktionsverfahren auf den Weg gebracht, um ihre Stahlerzeugung bis 2030 um 30 Prozent zu dekarbonisieren. Hierbei ersetzen sogenannte Direktreduktionsanlagen bestehende Hochöfen, die Kohle als Wärmequelle einsetzen.

Noch sind die Anlagen gasbefeuert, doch langfristig sollen sie mit Wasserstoff laufen. Denn die Vorgaben aus der Politik sind klar: Bis 2030 muss die Industrie ihre CO2-Emissionen um 30 Prozent reduziert haben – und bis 2045 vollständig um 100 Prozent.

„Es wird beides geben müssen, Klimaschutzverträge und grüne Leitmärkte“, so Osburg. Bernhard Osburg, Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl

Die Probleme, vor denen die Stahlbranche dabei steht, sind vielfältig: Die Energiekrise und Lieferkettenprobleme, die mit der Coronapandemie und dem Ukrainekrieg gekommen sind, haben die Dekarbonisierung der Branche zusätzlich erschwert. Die Transformation der Stahlbranche erfordert nun mehr denn je hohe Investitionen, denn die Erzeugung von emissionsarmem Stahl wird erheblich kostspieliger sein als konventionelle Herstellungsverfahren.

Mitten in dieser energiepolitischen Krise bringe die Stahlindustrie die größten Investitionen der vergangenen 50 Jahre auf den Weg, sagt Osburg. Die wichtigste Basis für den Green Deal sei einerseits die Ablösung von Kohle durch Wasserstoff – hinzu komme jedoch auch das Recycling von Stahlschrott, dessen Herstellung schon heute CO2-arm ist.

„Standortsicherheiten wahren“

Es brauche daher eine enge Zusammenarbeit zwischen Politik und Industrie. Osburg fordert: Die EU-Kommission muss die beihilferechtlichen Einschränkungen aufheben, die es energieintensiven Unternehmen aktuell erschweren, die Strom- und Gaspreisbremsen in Anspruch zu nehmen. Denn die erhofften Entlastungen kommen bei vielen Unternehmen nicht an, da die Antragsberechtigungen zu undeutlich formuliert sind, kritisierten Unternehmer und Verbände zum Jahresbeginn. Zudem brauche es eine europäische Strategie mit einem Industriestrompreis.

Bei der Strategie für eine klimaneutrale heimische Industrie hat Wirtschaftsminister Robert Habeck jüngst nachgeschärft. Laut einer Förderrichtlinie aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) sollen Unternehmer bereits ab April Interesse an Klimaschutzverträgen, also finanzieller Unterstützung des Staates, anmelden dürfen.

An einer vorherigen Ausrichtung des Transformationsplans für die Industrie hatte es Kritik gegeben: Der wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums hatte gefordert, grüne Leitmärkte stärker ins Zentrum zu rücken, anstatt Klimaschutzverträgen den Vorrang zu geben.

„Es wird beides geben müssen, Klimaschutzverträge und grüne Leitmärkte“, so Osburg. Für die Skalierungen der Unternehmen seien Klimaschutzverträge unerlässlich – doch anschließend brauche es auch die Leitmärkte, um die Belastungen aufzufangen.

Während grüne Leitmärkte durch die Schaffung einer künstlichen Nachfrage klimaneutrale Produkte in den Markt ziehen, werden die klimafreundlichen Güter mithilfe von Klimaschutzverträgen über Subventionen geschaffen und in den Markt gedrückt. Doch damit es grüne Leitmärkte geben kann, benötigt es erst einmal eine einheitliche Definition dafür, was grüner Stahl denn eigentlich ist – auch diese steht von politischer Seite noch aus.

Inflation Reduction Act: „Unkompliziert und nachvollziehbar“

Der Vorteil des Antiinflationsprogramms Inflation Reduction Act (IRA) aus den USA: Es ist unkompliziert und nachvollziehbar, so Osburg. „Ich kann in der aktuellen Situation nachvollziehen, wenn Firmen in die USA abwandern.“

Auch Burkhard Dahmen, Vorstandschef des Anlagenbauers SMS Group, warnte davor, dass erste Prozessschritte der Stahlherstellung ins Ausland verlegt werden könnten – denn die Transporte seien zu Krisenzeiten nicht mehr sichergestellt: „Die vergangenen zwei, drei Jahre haben eindrücklich gezeigt, was passiert, wenn Lieferketten nicht funktionieren“, so Dahmen.

„Im vergangenen Jahr hat die Bundesregierung schnell gehandelt – und Rettungspakete, Hilfspakete und Preisbremsen geschaffen“, entgegnet Bernhard Kluttig, Leiter der Abteilung Industriepolitik im BMWK. Die schnelle Dynamik in der Krise müsse nun beibehalten werden, um die Transformation zu bewerkstelligen. „Es geht darum, Standortsicherheiten in Deutschland und Europa zu wahren, Investitionen in klimafreundliche Prozesse anzuschieben – und einen schnellen Hochlauf zu ermöglichen.“

Einen Handelskrieg oder Subventionswettlauf mit den Vereinigten Staaten wolle man jedoch nicht. „Wir brauchen also einen stimmigen europäischen Gesamtrahmen, der klimaneutrale Produktion in Europa fördert und Carbon Leakage verhindert“, so Kluttig.

