Zulieferer Autoschlüsselhersteller Huf steht zum Verkauf

So stellte sich der Autozulieferer aus Velbert die Zukunft des Autoschlüssels vor. (Foto: PR) Huf-Prototyp aus dem Jahr 2008

Frankfurt, Stuttgart Der Hersteller von Funk-Autoschlüsseln, Huf, steht Finanzkreisen zufolge zum Verkauf. Die Familieneigentümer haben die Investmentbank Rothschild beauftragt, einen Käufer zu finden, wie mehrere mit der Transaktion vertraute Personen sagten. Bei einem Betriebsergebnis (Ebitda) von mehr als 100 Millionen Euro könnte Huf dabei mit 500 bis 600 Millionen Euro bewertet werden. Eine Unternehmenssprecherin sagte, ihr sei keine Verkaufsabsicht der Eigentümer bekannt.

Rothschild lehnte eine Stellungnahme ab. Als mögliche Käufer gelten andere Autozulieferer sowohl aus Deutschland als auch aus Asien.

Huf geht es nach Einschätzung von Branchenexperten wie vielen deutschen Autozulieferern: Lange erfolgsverwöhnt, hatte sich Huf mit der Expansion verzettelt und war in die Restrukturierung gerutscht. Nun wird ein neuer Mehrheitseigner ausgerechnet in einer Marktphase gesucht, in der die ganze Branche im Umbruch ist und in der viele Investoren einen Bogen um Autos machen – selbst wenn es um Unternehmensteile geht, die nichts mit dem Verbrennungsmotor zu tun haben.