Die deutschen Autohersteller schwächeln in China. In den Auftragsbüchern von Bosch, ZF und Vitesco tauchen deswegen immer öfter Namen wie Nio, Zeekr und Hiphi auf.

Rund 40 Prozent des China-Umsatzes von ZF kommt von chinesischen Autoherstellern. (Foto: dpa) ZF-Achsenmontage in China

Shanghai, Düsseldorf, Stuttgart Für die deutschen Autobauer verdüstern sich die Perspektiven in China. Sie verlieren Marktanteile an heimische Autohersteller. VW hat beim Absatz im ersten Quartal die Spitzenposition in China an BYD abgegeben.

Ganz anders sieht es bei den Autozulieferern aus. Sie kommen im größten Elektroautomarkt der Welt immer besser ins Geschäft. „Wir haben ein breites Portfolio und bieten es allen Marktteilnehmern vor Ort an“, sagte ZF-Chef Klein dem Handelsblatt.

ZF zählt immer mehr chinesische Autohersteller zu den Kunden. „Inzwischen machen chinesische Hersteller 40 Prozent unseres China-Umsatzes aus“, sagt Klein. Seine 800-Volt-Leistungselektronik für schnelles Laden baut ZF in Topmodelle der chinesischen Autobauer ein. Auch bei der neuen vollelektrischen Lenkung ist beispielsweise Nio chinesischer Erstkunde.

