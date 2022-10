Zulieferer Höchste Energieintensität in der Autobranche bringt Reifenhersteller Continental, Michelin und Pirelli in Bredoullie

Contis Erfolg hängt vom Reifengeschäft ab. Eine Studie zeigt, dass insbesondere die Pneuhersteller unter den hohen Energiekosten leiden. Bei Michelin und Pirelli ist die Lage noch kritischer.

Reifenhersteller sind auf Prozesswärme angewiesen und haben dadurch einen erhöhten Gas- und Stromverbrauch. (Foto: dpa) Reifenproduktion

Düsseldorf In der Autoindustrie sind die Lasten beim Energieverbrauch sehr ungleich verteilt. Zu diesem Ergebnis kommt die Ratingagentur S&P. In einer aktuellen Studie setzt S&P den Strom- und Gasverbrauch in Megawattstunden ins Verhältnis zum Gesamtumsatz, um die Energieintensität der Unternehmen zu ermitteln. Dabei kommt heraus, dass Autozulieferer eine dreimal höhere Energieintensität haben als Autobauer.

Reifenhersteller stechen besonders hervor. Der französische Konzern Michelin und der italienische Konkurrent Pirelli, die einen Großteil ihres Umsatzes mit Reifenprodukten erzielen, haben die mit Abstand höchste Energieintensität unter den Zulieferern. Continental folgt auf Platz drei. Bei Bosch, ZF und dem französischen Zulieferer Faurecia fällt die Energieintensität deutlich niedriger aus.