Zulieferer Rekordauftrag für E-Antriebe: Autozulieferer ZF gleicht Wegfall des Verbrenners „mehr als aus“

Stuttgart Der zweitgrößte deutsche Automobilzulieferer ZF wächst trotz rückläufiger Produktionszahlen der Autohersteller. Im ersten Halbjahr legte der Umsatz des Stiftungskonzerns vom Bodensee um zehn Prozent auf 21,2 (2021: 19,3) Milliarden Euro zu. Nach Angaben des Managements sind weniger als die Hälfte des Umsatzanstiegs auf die grassierende Inflation zurückzuführen.

Die Rendite geriet allerdings bei hoher Steigerung der Material- und Transportkosten unter Druck. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) verringerte sich um 15 Prozent auf 851 Millionen Euro. Die Ebit-Marge reduziere sich damit von 5,2 auf nunmehr vier Prozent.

Im Vergleich zum drittgrößten deutschen Autozulieferer Continental ist das gut. Die Hannoveraner machten im zweiten Quartal in ihrem Kerngeschäft Automotive für Autokomponenten, Sensorik und Software Verluste.

Produktionsunterbrechungen in China wegen strenger Lockdowns, steigende Rohstoff- und Logistikkosten sowie der russische Angriffskrieg in der Ukraine machen der Autobranche insgesamt zu schaffen. Die weltweite Automobilproduktion ging in den ersten sechs Monaten um zwei Prozent und bei Nutzfahrzeugen sogar um mehr als ein Viertel zurück.

„Das erste Halbjahr war von vielen Unwägbarkeiten und externen Einflüssen geprägt, die wir – auch basierend auf den Krisenerfahrungen der beiden vergangenen Jahre – gut gemeistert haben“, sagte ZF-Chef Wolf-Henning Scheider bei der Vorlage der Halbjahreszahlen. Scheider verlässt nach nur fünf Jahren als Vorstandschef zum Jahresende das Unternehmen und macht für seinen Nachfolger Holger Klein Platz.

Scheider will Geschäft mit Leistungselektronik ausbauen

Deutliche Fortschritte vermeldet ZF beim Auftragsvolumen für elektrische Antriebe für Pkws und Nutzfahrzeuge mit 23 Milliarden Euro bis 2030. Alle Autozulieferer bemühen sich hier um hohe Volumen, um viele Beschäftigte aus der rückläufigen Verbrennertechnologie in der Transformationsphase weiterbeschäftigen zu können.

ZF scheint sogar überkompensieren zu können: „Mit den neuen Aufträgen können wir den Wandel von klassischen Getrieben hin zu rein elektrischen Antrieben bewältigen und den Wegfall der Technologien für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren mehr als ausgleichen“, sagte Scheider. Auch das Geschäft mit der Leistungselektronik für Elektroautos und zentrale Bordcomputer will Scheider ausbauen. Es gebe bereits einen Großauftrag eines internationalen Kunden.

Next Generation Mobility

„Auch wenn die Herausforderungen im zweiten Halbjahr nicht kleiner werden, sind wir zuversichtlich“, sagte ZF-Finanzvorstand Konstantin Sauer bei seinem letzten öffentlichen Auftritt, bevor er in Ruhestand geht. Derzeit läuft die Suche nach einem Nachfolger. Die Dauer der Suche deutet eher auf einen externen Kandidaten hin.

ZF war aus den Großübernahmen von TRW und zuletzt Wabco noch mit rund zehn Milliarden Euro verschuldet. Dies bei steigenden Zinsen weiter zu managen und das Rating nicht zu verschlechtern wird die Hauptaufgabe des neuen Finanzchefs sein.

Prognose unter Vorbehalt: ZF rechnet weiter mit negativen Einflüssen

Immerhin hat der Konzern seine Eigenkapitalbasis im ersten Halbjahr weiter gestärkt und die Eigenkapitalquote von 18,6 Prozent auf rund 24 Prozent per 30. Juni 2022 erhöht. Darüber hinaus konnte Sauer eine bestehende und bisher unbenutzte revolvierende Kreditlinie (RCF) von drei auf 3,5 Milliarden Euro erhöhen. Damit habe sich ZF ein Jahr vor Fälligkeit attraktive und langfristig planbare Finanzierungskonditionen gesichert, betonte Sauer.

Vorstandschef Scheider bestätigte die bisherige Prognose für 2022 mit einem moderaten Wachstum des Konzernumsatzes auf erstmals mehr als 40 Milliarden Euro. Die bereinigte Ebit-Marge erwartet ZF im Bereich von 4,5 bis 5,5 Prozent, den bereinigten Free Cashflow zwischen 1,0 Milliarden und 1,5 Milliarden Euro.

Die Prognose bleibt unter Vorbehalt, da ZF mit anhaltend negativen Einflüssen durch die bekannten Themen (Inflation, Krieg in der Ukraine, eingeschränkte Verfügbarkeit von Halbleitern, erneute Wellen der Covid-19-Pandemie) rechnet. Zudem befürchtet Scheider im zweiten Halbjahr Belastungen durch mögliche Gaslieferstopps in Deutschland und Europa. Auf dieses Szenario bereitet sich das Unternehmen allerdings vor.

