Handelsblatt Innovation Summit Acht Monate bis zum Visum für Fachkräfte: Wirtschaft kritisiert deutsche Ausländerbehörden

In Deutschland sind 1,74 Millionen Stellen unbesetzt. Der Fachkräftemangel hemmt auch das Wachstum von Start-ups. Wo Deutschland den größten Nachholbedarf hat.

Gerade für Teilzeitarbeit müssten die Umstände bei vielen Firmen noch verbessert werden, sagte Ursula Staudinger beim Innovation Summit. Ursula Staudinger

Düsseldorf Der deutsche Staat verstärkt den Fachkräftemangel der Wirtschaft eher als ihn zu lösen – weil er dringend benötigten Arbeitskräften aus dem Ausland nur zögernd entsprechende Visa erteilt. Das sagten mehrere Wirtschaftsvertreterinnen während des Handelsblatt Innovation Summit am Dienstag.

Ursula Staudinger, Rektorin der Technischen Universität Dresden forderte eine bessere Einwanderungskultur in kommunalen Behörden. Es brauche mehr „Verständnis und Entgegenkommen“ statt „Diskriminierung und Zurückhaltung“.

Und Magdalena Oehl vom Start-up-Verband berichtete von einem indischen Angestellten in der IT, bei dem zwischen ausgestelltem Arbeitsvertrag und ausgestelltem Visum acht Monate lagen. Dabei handele es sich nicht um einen Einzelfall. International sei es „überhaupt nicht konkurrenzfähig, wenn Länder wie Estland und Litauen das in zehn bis 30 Tagen machen“, kritisierte Oehl.