Handelsblatt Innovation Summit Aufholjagd bei den Chips: Neuer Infineon-Chef fordert mehr Tempo bei Subventionen

Infineon hat Aufträge für drei Jahre in den Büchern.

Dresden Der neue Infineon-Chef Jochen Hanebeck macht Druck. Europa müsse die Aufholjagd bei den Chips sofort beginnen. „Ich kann nur appellieren, schnell voranzugehen“, sagte der Manager mit Blick auf den Chips Act der EU. Denn in Asien hätten Länder wie Korea oder Japan ihre staatlich unterstützten Projekte für die Branche längst beschlossen.

Wichtig sei zudem, das neue Förderinstrument schlank zu gestalten, sagte der Vorstandsvorsitzende des größten deutschen Chipherstellers auf dem Innovation Summit des Handelsblatts in Dresden. Das heißt: keine komplizierten und langwierigen Antragsprozesse.

Die EU hat sich angesichts der weltweiten Lieferengpässe bei Halbleitern ambitionierte Ziele gesetzt. Mit einem groß angelegten Unterstützungsprogramm, dem Chips Act, soll Europa seinen Anteil an der weltweiten Produktion bis 2030 mehr als verdoppeln – auf dann 20 Prozent. Anfang des Jahres hat Kommissionschefin Ursula von der Leyen den Plan vorgestellt.

Das sei ein ehrgeiziges, aber richtiges Ziel, betonte Hanebeck. „Das ist schon sinnvoll, wenn wir die digitale Unabhängigkeit haben wollen.“ Nur mit einer starken einheimischen Chipindustrie könne Europa auf Augenhöhe mit anderen Regionen reden.

Das Gesetz ist eine industriepolitische Offensive, mit der die EU den Rückstand Europas auf Asien wettmachen und Abhängigkeiten reduzieren möchte. Um das zu erreichen, will Brüssel die bisher strengen Regeln für staatliche Beihilfen freizügiger auslegen. 43 Milliarden Euro an öffentlichen Mitteln sollen fließen. Nur haben die Firmen bislang nichts davon: Noch immer ringen die Politiker um den Chips Act.

„Innovation ist die Wachstumsmaschine, das schafft die größten Werte.“ (Foto: Marc-Steffen Unger für Handelsblatt) Infineon-Chef Jochen Hanebeck (r.) im Interview mit Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Matthes

Dabei fehlen vor allem den Autoherstellern in Europa seit inzwischen fast zwei Jahren die Chips, immer wieder stehen die Bänder still. Auch viele andere Industrien sind von den Lieferengpässen betroffen. Denn die Nachfrage ist gewaltig: „Wir sehen einen massiven Anstieg des Chipbedarfs“, sagte der Geschäftsführer des Branchenverbands ZVEI, Wolfgang Weber. Über alle Halbleiter hinweg sei mit einem Plus von acht Prozent pro Jahr zu rechnen.

Infineon sieht keine Überkapazitäten

Überkapazitäten fürchtet Infineon-Chef Hanebeck deshalb nicht – trotz gewaltiger Investitionen der Chipkonzerne und der angekündigten hohen Subventionen weltweit. Das Risiko sei beherrschbar, unterstrich der Unternehmenslenker. Der bisherige Produktionsvorstand hat den Chefposten in dem Münchener Dax-Konzern am 1. April vom langjährigen Vorstandsvorsitzenden Reinhard Ploss übernommen.

Die Investoren indes sind anderer Auffassung. Die Anleger rechnen damit, dass der rasante Aufschwung der Chipbranche bald zu Ende geht. Das zeigt sich an der Börse: Diese Woche ist der Aktienkurs von Infineon um rund 15 Prozent auf 24,60 Euro eingebrochen. Seit Jahresbeginn haben die Papiere sogar etwa 40 Prozent an Wert verloren. Zum Vergleich: Der Dax gab seit Anfang Januar lediglich 14 Prozent ab.

Die Angst der Anleger gründet darin, dass das Geschäft mit Chips bislang ein zyklisches war. Auf starkes Wachstum folgte in der Regel ein Einbruch. So sanken die Umsätze der Branche 2019, im Jahr vor der Pandemie, um zwölf Prozent. 2020 kletterten die Erlöse dann um sieben Prozent, vergangenes Jahr waren es sogar 26 Prozent. Die Marktforscher von Gartner rechnen damit, dass der Chipmarkt dieses Jahr weltweit um knapp 14 Prozent auf 676 Milliarden Dollar wachsen wird.

Infineon soll profitabler werden

Infineon muss eigenen Angaben zufolge den Kunden viele Halbleitertypen nach wie vor nach Verfügbarkeit zuteilen. So ist der Auftragsbestand im ersten Quartal noch einmal um sechs Milliarden Euro gestiegen. Der Chipkonzern hat Bestellungen im Wert von rund 37 Milliarden Euro in den Büchern. Damit sind die Fabriken für fast drei Jahre ausgelastet. Hanebeck erhöhte Anfang Mai die Prognose, zum zweiten Mal im laufenden Geschäftsjahr, das am 30. September endet.

Der Umsatz im ersten Quartal ist um 22 Prozent auf rund 3,3 Milliarden Euro gestiegen. Unterm Strich stand ein Gewinn von 469 Millionen Euro, mehr als doppelt so viel wie im gleichen Zeitraum des Vorjahrs.

Damit nicht genug: Auf der Handelsblatt-Veranstaltung in Dresden versprach Hanebeck, Infineon noch profitabler zu machen. „Wir sehen einige Potenziale“, sagte der Manager. Der Vorstand werde das in den nächsten Monaten angehen. Details wollte Hanebeck indes nicht nennen. Nur so viel: Es gehe nicht um Kostensenkungsmaßnahmen. Im Gegenteil, Infineon stelle weiter Personal ein. Hanebeck: „Innovation ist die Wachstumsmaschine, das schafft die größten Werte.“

