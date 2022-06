Innovationsnotstand Deutschland verpasst bei Innovationen den Anschluss: Welche Strategien jetzt helfen

Deutschland hinkt mit seinen Innovationen hinterher. Zu lange hat es sich auf Erfolgen ausgeruht – doch der Notstand lässt sich mit den richtigen Strategien aufbrechen.

Neue Innovationen bringen neue Einhörner - erfolgreiche Startups- hervor. Dafür braucht Deutschland jetzt die richtigen Strategien. Einhorn

Während Länder wie China und die USA zunehmend mehr für Forschung und Entwicklung ausgeben, investiert die deutsche Industrie immer weniger in Innovationen. Deutschlands Wohlstand ist in Gefahr.

Von Schwellenländern lernen und clever in Startups investieren: Das Handelsblatt stellt zehn Strategien vor, die Deutschland aus dem Innovationsdilemma helfen können.

Im Interview erklärt Rafael Laguna de la Vera, Leiter der Deutschen Agentur für Sprunginnovationen, was Deutschland in den letzten Jahren falsch gemacht hat - und warum er in der derzeitigen Krise großes Potenzial für gute Ideen sieht.

In der aktuellen Doppelkrise aus Coronapandemie und Ukrainekrieg dominiert in Deutschlands Firmenzentralen nicht Aufbruchstimmung, sondern Duldungsstarre: Während Unternehmen in den USA und China ihre Ausgaben für Forschung und Entwicklung im ersten Coronajahr 2020 massiv gesteigert haben, investierte die deutsche Industrie 6,3 Prozent weniger. Das belegen die jüngsten Zahlen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).

