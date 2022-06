Pharmaforschung Innovations-Boom in der Onkologie: Die neuen Wunderwaffen gegen Krebs

Düsseldorf Seit Ausbruch der Pandemie sind rund 140.000 Menschen in Deutschland an oder mit einer Coronainfektion gestorben, mehr als 500.000 Menschen dürften im selben Zeitraum den Kampf gegen den Krebs verloren haben. Solche Zahlen und Relationen erinnern daran, dass die Herausforderungen der Medizin im 21. Jahrhundert nach wie vor weit über die Behandlung von Infektionskrankheiten hinausgehen.

Das sieht man auch beim führenden Akteur in der Covid-Impfstoffentwicklung, der Biontech SE. Den Coronaerfolg will das Mainzer Biotech-Unternehmen daher vor allem nutzen, um seine Forschung auf dem Gebiet der Onkologie weiter voranzutreiben, wie Biontech-Gründer und -Chef Ugur Sahin dem Handelsblatt sagte. Die mRNA-Technologie, die den Überraschungserfolg bei Covidimpfstoffen erst möglich machte, soll auch neue Optionen für die Krebstherapie schaffen.

Strategie und Ambition von Biontech stehen beispielhaft für einen Innovationsboom auf dem Feld der Krebstherapie. Für die Pharmabranche ist sie schon heute der größte Umsatzträger und zugleich das wichtigste Forschungsfeld. Die Zahl der jährlich neu gestarteten klinischen Studien auf dem Gebiet stieg seit 2011 um knapp 90 Prozent auf mehr als 2300 im vergangenen Jahr, die Zahl der potenziellen Krebsmittel in klinischer Entwicklung hat sich in dem Zeitraum auf fast 2200 mehr als verdoppelt, schätzt das US-Unternehmen Iqvia, der weltweit führende Pharma-Marktforscher und -Dienstleister in der klinischen Entwicklung.

Breites Therapiespektrum

Die Risiken und Ausfallraten sind dabei weiterhin sehr hoch. Nur ein Bruchteil der Projekte erweist sich als erfolgreich. Das liegt nicht zuletzt an der Vielfalt und Komplexität von Krebserkrankungen. Dessen ungeachtet wächst die Zahl der neuen Mittel. In den vergangenen fünf Jahren wurden nach Angaben von Iqvia weltweit 104 neue Krebstherapien zugelassen, doppelt so viele wie in den fünf Jahren zuvor.

Die Flut an neuen Produkten hat das Therapiespektrum in den letzten Jahren bereits deutlich erweitert. Hatte die Pharmabranche bis in die 1990er-Jahre hinein kaum mehr zu bieten als klassische Chemotherapien – Zellgifte, die Tumorzellen zwar gut abtöten, aber eben auch gesundes Gewebe stark in Mitleidenschaft ziehen – steht inzwischen ein halbes Dutzend weiterer Wirkstoffklassen zur Verfügung.

Zielgerichtete Wirkstoffe

Den Startpunkt bildeten Medikamente, die gezielt an den molekularen Signalen angreifen, die das übermäßige Wachstum von Tumorzellen antreiben. Vor allem gentechnisch hergestellte Antikörper erlangten damit eine prominente Rolle in der Krebstherapie. Es handelt sich dabei um komplizierte Eiweißmoleküle (Proteine), die besonders genau an andere Substanzen andocken können und daher auch vom Immunsystem in der Infektionsabwehr genutzt werden. Wegbereiter war vor allem das Brustkrebsmittel Herceptin, das sich gegen den HER2-Rezeptor richtet.

Immuntherapien

Anfang des letzten Jahrzehnts läuteten Pharmaforscher die Ära der Krebsimmuntherapien ein. Erstmals gelang es – ebenfalls mit Antikörpern –, Mechanismen zu blockieren, mit denen Tumorzellen molekulare Schranken gegenüber dem körpereigenen Immunsystem aufbauen und sich dadurch vor Abwehrzellen schützen.

Vor allem bei Hautkrebs und Lungenkrebs, aber auch bei diversen weiteren Krebsarten gelang es mit diesen sogenannten Checkpoint-Inhibitoren (CPI), das Tumorwachstum einzudämmen und zu verzögern. Die Erfolge bescheren den Topprodukten aus der Klasse hohe Milliardenumsätze und lösten einen Boom auf dem Gebiet aus. Inzwischen sind acht Wirkstoffe zugelassen und mehr als 5000 klinische Studien durchgeführt worden, bei denen etablierte und neue CPI getestet werden.

Der jüngste Wirkstoff aus der Reihe, das Krebsmittel Jemperli vom britischen Pharmakonzern GSK, wartete vor wenigen Tagen mit besonders sensationellen Resultaten in einer kleinen Studie mit Darmkrebspatienten auf. Bei allen 16 behandelten Patienten bildeten sich die Tumore innerhalb eines Jahres komplett zurück.

Eine weitere Variante der Immuntherapien bilden Zelltherapien. Immunzellen von Patienten werden dabei im Labor mit künstlichen, auf Krebszellen ausgerichteten Rezeptoren ausgestattet, vermehrt und dem Patienten zurückinjiziert. Bei einigen Krebserkrankungen des Blut- und Lymphsystems, etwa der akuten lymphatischen Leukämie (ALL) zeigten diese sogenannten CAR-T-Zell-Therapien sehr hohe Ansprechraten. Neben den fünf bereits zugelassenen Produkten befinden sich Dutzende weiterer Zelltherapien in der Entwicklung, darunter auch bei den deutschen Biotech-Firmen Immatics, Medigene und T-Knife. Auch Biontech arbeitet an verbesserten Zelltherapien.

Modifizierte Antikörper

Modifizierte Antikörper, die sich gleichzeitig an zwei verschiedene Strukturen binden können, bieten zusätzliche Möglichkeiten, Immunzellen gegen Krebszellen zu aktivieren. Zwei solcher bispezifischer Antikörper sind inzwischen zugelassen, mehr als 130 befinden sich in klinischer Entwicklung, zum Teil auch in Kombination mit Zelltherapien. Das Heidelberger Unternehmen Affimed etwa arbeitet daran, natürliche Killerzellen im Labor mit solchen bispezifischen Antikörpern zu beladen, sodass die Zellen anschließend im Patienten verstärkt an Krebszellen haften und diese vernichten.

Eine andere Strategie von Pharmaforschern versucht die Präzision der Antikörper zu nutzen, um Chemotherapien gezielter zum Tumor zu transportieren. Die Antikörper werden dazu mit einem Zellgift gekoppelt. Mehr als 100 solcher Antikörper-Wirkstoff-Konjugate befinden sich in klinischen Tests, ein gutes Dutzend ist bereits zugelassen. Für besondere Furore sorgte vor wenigen Tagen zum Beispiel das von Astra-Zeneca und Daiichi-Sankyo entwickelte Medikament Enhertu, das in einer Studie bei Patientinnen mit einer bestimmten Form von Brustkrebs das Risiko für Krankheitsfortschritt um rund 50 Prozent reduzierte und die Überlebensrate entsprechend erhöhte.

Neue Technologien

Weitere neue Technologien reifen in den Labors und klinischen Tests bereits heran, darunter mRNA-basierte Wirkstoffe und Krebsvakzine an vorderster Front. Die Technologie, die jetzt bei Impfstoffen ihren Durchbruch erlebte, könnte die Krebstherapie vor allem aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit erweitern und voranbringen. Sowohl Biontech als auch US-Konkurrent Moderna testen unter anderem mRNA-Impfstoffe, die an individuelle Mutationen von Tumoren angepasst sind, also für jeden Patienten einzeln zugeschnitten sind.

Ein weiteres Konzept besteht darin, die Zellen von Krebspatienten via mRNA zur Produktion von Antikörpern oder anderer Substanzen anzuregen, die wiederum gegen die Wachstumstreiber von Tumorzellen wirken.

Aber auch andere neue Konzepte könnten das Therapiespektrum erweitern. Hoffnungen setzen Pharma- und Biotech-Firmen zum Beispiel auf den Prozess der „protein degradation“. Dabei geht es darum , die innerzellulären Systeme zum Abbau überflüssiger Moleküle gezielt für Pharmatherapien zu nutzen. Schädliche Proteine werden dazu mit speziellen Molekülen für das Entsorgungssystem der Zellen markiert.

Eine ganze Reihe von Firmen arbeiten an neuen Antikörperformaten oder weiter verbesserten und standardisierten Zelltherapien, die nicht mehr für jeden Patienten einzeln produziert werden müssen.

Auch wenn keines der vielen Projekte und Verfahren Aussichten auf ein Allheilmittel bietet – in der Summe stehen die Chancen auf weitere Fortschritte in der Krebstherapie besser denn je.

