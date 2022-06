Unbekanntere Innovationsstandorte im Fokus Das bessere Silicon Valley: Eine kleine US-Stadt zählt plötzlich zu den weltweit führenden Innovations-Standorten

Raleigh hat sich in wenigen Jahren vom Südstaaten-Nest zum Technologiezentrum gemausert. Auch deutsche Firmen investieren. Nun kämpft die Stadt damit, nicht die Fehler des Silicon Valleys zu wiederholen. Ein Ortsbesuch.

Vom Centennial Campus der NC State University ist es nur ein Katzensprung in die Innenstadt. Blick auf Downtown Raleigh

Raleigh Am Eingang hängt ein Bild von Martin Luther King. Der schwarze Pastor und Vorkämpfer gegen die Rassendiskriminierung in den USA blickt, so wirkt es, zufrieden auf das Werk von Johnny Hackett. Hackett hat ein Gründerzentrum eröffnet in einer alten Fabrikhalle, „Black Dollar“ genannt. Es soll schwarzen und anderen nicht-weißen Unternehmern den Schritt in die Selbstständigkeit erleichtern.

Dabei soll Black Dollar kein „schwarzes WeWork“ sein, keine Kopie des bei kalifornischen und New Yorker Hipstern beliebten Bürovermietungs-Start-ups: „Unsere Leute brauchen mehr als Internet“, sagt Hackett. „Sie brauchen Platz für Ideen.“

Black Dollar bietet Platz, dazu Maschinen zum Laminieren, zum Bedrucken von T-Shirts und Tassen, ein Fotostudio und einen Verkaufsladen in der Innenstadt. Noch in den 1970er-Jahren galt das angrenzende Viertel, in dem vor allem Schwarze wohnten, als „Red Lining“-Zone: Banken verweigerten dort Hauskredite. Jetzt florieren IT-Start-ups, Cafés, Modeläden.

