Unbekanntere Innovationsstandorte im Fokus Das bessere Silicon Valley: Wie Raleigh zum US-Technologie-Hub wurde

Raleigh Am Eingang hängt ein Bild von Martin Luther King. Der schwarze Pastor und Vorkämpfer gegen die Rassendiskriminierung in den USA blickt, so wirkt es, zufrieden auf das Werk von Johnny Hackett. Hackett hat ein Gründerzentrum eröffnet in einer alten Fabrikhalle, „Black Dollar“ genannt. Es soll schwarzen und anderen nicht-weißen Unternehmern den Schritt in die Selbstständigkeit erleichtern.

Dabei soll Black Dollar kein „schwarzes WeWork“ sein, keine Kopie des bei kalifornischen und New Yorker Hipstern beliebten Bürovermietungs-Start-ups: „Unsere Leute brauchen mehr als Internet“, sagt Hackett. „Sie brauchen Platz für Ideen.“

Black Dollar bietet Platz, dazu Maschinen zum Laminieren, zum Bedrucken von T-Shirts und Tassen, ein Fotostudio und einen Verkaufsladen in der Innenstadt. Noch in den 1970er-Jahren galt das angrenzende Viertel, in dem vor allem Schwarze wohnten, als „Red Lining“-Zone: Banken verweigerten dort Hauskredite. Jetzt florieren IT-Start-ups, Cafés, Modeläden.

Hackett war Systemarchitekt bei einer Großbank. Jetzt will er, dass alle vom Aufschwung profitieren – und sieht sich in guter Gesellschaft: „Unsere Gründer sind anders“, sagt er. Auch sie wollten Geld verdienen. „Aber vor allem wollen sie, dass die Leute vor Ort profitieren. Raleigh soll so divers bleiben, wie es ist.“

Vom Provinznest zum Tech-Hub

Die Hauptstadt North Carolinas hat sich binnen weniger Jahre vom Provinznest zum Tech-Hub gewandelt. Laut Weltwirtschaftsforum gehört die Region um Raleigh und die Nachbarstadt Durham zu den 25 weltweit führenden Innovationsstandorten, neben sehr viel bekannteren Namen wie San Francisco, Boston und New York.

Das Jobwachstum der Region lag in den vergangenen fünf Jahren bei 17 Prozent. Rund 4000 Tech-Unternehmen bieten mehr als 60.000 Arbeitsplätze. Hinzu kommen 600 Biotech-Unternehmen mit mehr als 39.000 Stellen. Apple baut gerade für eine Milliarde Dollar eine neue Ostküstenzentrale in Raleigh. Dazu kommen erfolgreiche Eigengewächse wie das Datenanalyseunternehmen SAS, der Plattformanbieter Bandwidth und die für 34 Milliarden Dollar von IBM aufgekaufte IT-Firma Red Hat.

Immer mehr Unternehmen aus den USA, aus Deutschland und dem Rest der Welt ziehen nach Raleigh. Die Stadt arbeitet unter Hochdruck daran, investorenfreundlich zu sein und dennoch ihre Eigenheiten zu bewahren. Das Ziel ist klar: Raleigh will das bessere Silicon Valley werden.

Im Labor der North Caroline State University (NC State) hängt ein Schwarzes Brett. „Komm noch heute ins Tesla-Raleigh-Team“, wirbt der Elektroautobauer um neue Mitarbeiter. Die meisten Zettel aber stammen von Studierenden: „Suche Programmierer“, heißt es, „Brainstormen zu einer Start-up-Idee?“

Ideen gibt es viele: Studentische Teams arbeiten an einer „Softwarelösung für den Drohnenverkehr“, einem „nachhaltigen Onlineshop für Klamotten“, „einer Blockchain für den Immobilienmarkt“, oder am „Einsatz der Genschere Crispr in Alzheimerzellen“, wie es auf den Zetteln heißt. Nebenan, im Uni-Labor, stehen 3D-Drucker bereit, Holzsägemaschinen und Messgeräte. Nach Voranmeldung können sie kostenfrei genutzt werden.

Die NC State University bietet hervorragende Studienbedingungen - dafür wird das Leben in Raleigh immer teurer. In der Hunt Library

„Mir gefällt das Programm der Uni“, sagt die 25-jährige Rachel Broughton aus Chicago, die nach Raleigh gekommen ist, um ihren Doktor in Physik und Mathematik zu machen und an ferroelektrischen Metallen zu forschen. „Und Raleigh ist super. Die Stadt hat eine gute Größte, viele Parks, Wanderwege und Seen.“

NC State wurde 1887 als Landwirtschaftshochschule gegründet. „Wir hatten schon immer den Ansatz, akademische Forschung und Praxis zu verbinden“, erklärt Kanzler Randy Woodson. Er ist stolz auf den neuen Centennial Campus, auf dem sich 75 Unternehmen gleich neben den Universitätsinstituten angesiedelt haben. „Studenten können Praxisluft schnuppern, die Firmen profitieren von ihren Ideen und ihrer Forschung.“ Viele bekämen so mit dem Abschluss gleich ein Jobangebot.

Investitionen aus Deutschland

Der Ansatz lockt auch deutsche Unternehmen an: Der Chemieriese BASF ist auf dem Campus vertreten, Bayer in der Nähe. Der Weltmarktführer für Filtertechnik, Mann und Hummel aus Ludwigsburg, hat sogar seine US-Technologiezentrale auf dem Campus angesiedelt. Verantwortlich ist Technologievorstand Charles Vaillant. Der Franzose arbeitet auch selbst von North Carolina aus.

„Raleigh ist einzigartig. Wir finden hier viele Talente, im Labor der Universität steht dieselbe Ausrüstung wie bei uns“, sagt er. Das erleichtere Forschungskooperationen, zudem investiere Mann und Hummel mit einem eigenen Wagniskapitalarm in studentische Start-ups. „Wir können hier in 38 Tagen ein Start-up aufbauen. Das geht in Europa nicht.“ In Deutschland wollten die Professoren akademisch glänzen. „In Raleigh helfen sie uns beim Wachstum.“

Mann und Hummel entwickelt neue Materialien und Software an vier Standorten: in Raleigh, Schanghai, Singapur und Heilbronn. Für die letzteren beiden stand Raleigh Pate. Knapp 4000 Leute beschäftigt Mann und Hummel in North Carolina, wo auch zwei große Werke liegen. Auf dem Campus in Raleigh hat das Unternehmen seit 2015 ein eigenes Gebäude, betreut knapp 30 studentische Praktikanten pro Jahr.

Ein „Jesus-Freak“ auf dem Chefsessel

Schon seit 2012 auf dem Campus sitzt Bandwidth. Das US-Unternehmen hat sich auf Internettelefonie spezialisiert, bietet virtuelle Rufnummern an und Plattformen für Callcenter. Zu den Kunden gehören Google, Zoom oder Microsoft: Ruft man die Einwahlnummer zu einem Zoom-Call an, stammt diese von Bandwidth.

Gründer und Vorstandschef David Morken empfängt per Handschlag vor der Firmenzentrale. Schon bald wird er den Campus verlassen, denn ganz in der Nähe entsteht die neue Bandwidth-Zentrale mit Platz für 2500 Beschäftigte, doppelt so viele wie heute. „Raleigh ist ein großartiger Ort zum Arbeiten und Leben“, sagt Morken. „Viele unserer Mitarbeiter kommen von einer der ansässigen Unis. Und die Lebensqualität ist hoch.“

Morken wurde in Los Angeles geboren und kennt die Vorteile von Raleigh im Vergleich zu Kalifornien. „Der Verkehr ist entspannter, du stehst nicht jeden Tag im Stau. Die Lebenshaltungskosten sind niedrig. Und in zwei Stunden bist du an der Küste, in dreieinhalb Stunden in den Blue Ridge Mountains“, zählt er auf. „Dazu kommt die Kultur. Die Freundlichkeit hier ist authentisch.“

Der CEO von Bandwidth sagt: „Ich bin ein Jesus-Freak.“ David Morken

Die südliche Gastfreundschaft wird in Raleigh oft beschworen. Tatsächlich scheint sie mehr als ein Mythos zu sein: Spaziergänger grüßen, Autofahrer winken beim Abbiegen, und selbst die notorisch ruppigen Sicherheitsleute wirken am Flughafen Raleigh freundlicher als andernorts.

Morken zufolge liegt das auch am Glauben: „Ich bin ein Jesus-Freak“, sagt der Familienvater. Ihm sei es wichtig, dass jeder seiner Mitarbeiter körperlich, geistig und seelisch zufrieden sei. „Der christliche Glaube hilft mir“, so Morken. Bei Bandwidth sei es verboten, Mitarbeiter im Urlaub zu kontaktieren. Und wer sich gesellschaftlich engagiere, erhalte einen zusätzlichen freien Tag – „egal, ob es auf eine Demo gegen Abtreibung geht oder für Schwulen- und Lesbenrechte“.

Viele Einwohner von North Carolina sind streng gläubig. Noch in den 1950er-Jahren war der Staat das Armenhaus der USA. Heute floriert die Tech-Branche und in den Städten die alternative Szene. Bei der Präsidentschaftswahl stimmten die Einwohner für Donald Trump, der Gouverneur aber ist Demokrat. Dass die vielen Gegensätze auch produktive Spannung erzeugen können, ist auch die Folge kluger Politik, wie das Beispiel Raleigh zeigt.

Das dortige Rathaus ist ein moderner Glas- und Backsteinbau und fest in Frauenhand. Bürgermeisterin Mary-Ann Baldwin ist Demokratin und Geschäftsfrau. Mit City-Managerin Adams-David Marchell führt die erste schwarze Frau die Verwaltung. Und das wichtige Büro für Strategie und Innovation leitet Heather McDougall.

„Als ich 2007 in den Stadtrat einzog, gab es in Downtown Raleigh drei Restaurants. Abends war die Stadt ausgestorben“, erinnert sich Baldwin. „Raleigh hat sich in einem rasenden Tempo gewandelt.“ Im Warehouse District etwa verfielen die Lagerhäuser, bis die Stadtregierung entschied, günstige Pachtverträge für hippe Restaurants zu vergeben. Einer der neuesten Mieter: eine Schokoladenfabrik.

Jeder Mitarbeiter hat ein Einzelbüro. Zentrale von SAS Institute

Raleigh ist sich nicht zu schade, von anderen zu lernen. Regelmäßig reist eine Delegation aus Stadträten und der Wirtschaftsförderung in andere Städte und lässt sich inspirieren. Von Oklahoma City habe man gelernt, dass man das Parken in der Innenstadt nicht zu billig machen dürfe, von Salt Lake City, wie man Obdachlosigkeit bekämpfe. Und in Kopenhagen war Baldwin begeistert von den Radwegen, erzählt die Bürgermeisterin.

Klar ist aber auch: Der Wirtschaftsaufschwung sorgt auch für Verlierer. „Manche Häuser haben vor 25 Jahren 17.000 Dollar gekostet, heute liegen sie bei 400.000 Dollar“, sagt Baldwin. „Raleigh wird immer teuer, das wird für viele zum Problem.“ Selbst unter Studenten gibt es Obdachlosigkeit: Rund zehn Prozent mussten laut einer Erhebung schon auf der Couch bei Bekannten unterkommen, weil sie keine bezahlbare Wohnung fanden.

Raleigh reagiert: So führte die Stadt ein Gutscheinsystem ein, um für ärmere Bürger die Immobiliensteuerlast zu verringern. Die Verwaltung kaufte ein Hotel, um Obdachlose von der Straße zu holen. Auf Restflächen dürfen nun kleine Häuser gebaut werden. Und Schnellbusse sollen den Nahverkehr günstiger machen. „Wir wollen nicht, dass Menschen mit weniger Geld, Schwarze und andere Minderheiten aus der Stadt vertrieben werden wie im Silicon Valley“, sagt Baldwin. „Raleigh muss Raleigh bleiben.“

James Goodnight: Raleighs Urgestein der Gründerszene

Im obersten Stock des SAS Institute sitzt der Mann, der die Region besser kennt als die meisten anderen: James „Jim“ Goodnight, 79 Jahre alt, bei SAS ehrfurchtsvoll nur Dr. Goodnight genannt. Der Statistiker arbeitete am Apollo-Programm für die Mondlandung mit, ging dann als Forscher zur NC State University. 1976 gründete er SAS, um Agrarerträge zu optimieren. Daraus wurde der Weltmarktführer für Analysesoftware. Der Aufstieg seines Konzerns gilt als Initialzündung für den Tech-Standort Raleigh. Heute sagt Goodnight: „Wir brauchen nicht noch mehr Zuzug.“

In der Region seien rund 25.000 IT-Stellen offen, allein Apple wolle auf seinem neuen Campus 3000 Leute einstellen. „Wo sollen die ganzen Programmierer herkommen?“

Goodnight gilt als bescheidener Visionär, manchen gar als Verkörperung Raleighs. Seit Jahrzehnten wohnt er auf dem Firmengelände, fuhr lange einen klapprigen „Buick Estate“ mit Holzpanelen an der Seite. Bis heute hat jeder SAS-Mitarbeiter ein Einzelbüro, sogar Praktikanten. „Wie soll man sich im Großraum konzentrieren?“, argumentiert Goodnight. Schon in den 1970ern richtete SAS einen Betriebskindergarten ein, lange bevor das bei Microsoft und Co. schick wurde: „Weil es das Beste für die Mitarbeiter war.“

Der SAS-Gründer ist kein Mann der vielen Worte - aber mischt sich ein, wenn es sein muss. Dr. James Goodnight

Goodnight zeigt den Unterschied zwischen North Carolina und Kalifornien. Was er vom Wachstumsfetisch der Tech-Welt hält? „Wir waren im ersten Jahr profitabel.“ Warum er einen Börsengang abgelehnt hat? „Ich hatte keine Lust, mir von 28-jährigen Investmentbankern sagen zu lassen, wie ich meine Firma zu führen habe.“ Und der Weltverbesserungsanspruch des Valleys, was sagt er dazu? „Firmen sollten sich aufs Geschäft konzentrieren.“

Der Firmengründer ist Republikaner, von Trump jedoch hält er nichts. Nur selten, wenn es ihm zu hässlich wird, mischt er sich in die Politik ein. Als North Carolina vor einigen Jahren ein transsexuellen-feindliches Gesetz erlassen wollte, das den Standort in Misskredit brachte, griff Goodnight zum Telefon und rief „in Downtown“ durch, wie er das Regierungsviertel von Raleigh nennt. Am Ende einigten sich die Republikaner mit den Demokraten auf einen Kompromiss.

Das Gestern und das Morgen, sie liegen in der Südstaatenmetropole nah beieinander. Ein Stammgast des Gründerzentrums Black Dollar von Johnny Hackett war neulich im Supermarkt. Da fragte eine Fremde seinen fünfjährigen Sohn, wo in Afrika er denn geboren sei. „Raleigh hat viel erreicht", sagt Hackett. "Aber es liegt auch noch ein weiter Weg vor uns.“

