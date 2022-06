 Unternehmensansiedlungen: Internationale Konzerne investieren in Ostdeutschland – kommt jetzt der Aufschwung für die Region?

Intel, Tesla, CATL: Große Konzerne lassen sich in Ostdeutschland nieder und investieren Milliarden. Die Politik träumt von einem neuem Aufschwung Ost. Ökonomen sind skeptisch.

Auch die neue Welle an Konzernansiedlungen könnte ihre Schattenseiten haben. CATL, Staffbase, Intel und CATL

Berlin, Grünheide, Düsseldorf Die Stellenanzeige liest sich wie ein verheißungsvoller Ruf aus einer goldenen Zukunft. Am 14. März kündigte Intel an, zwei Halbleiterfabriken im Süden Magdeburgs zu bauen. Die Stadt erhielt den Vorzug vor 70 anderen Standorten in Deutschland und Europa.

17 Milliarden Euro investiert Intel, 10.000 Arbeitsplätze sollen in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt entstehen. Produktionsstart ist zwar erst 2027. Doch schon jetzt hat der Chipriese die ersten Jobs ausgeschrieben: Auf seiner Internetseite sucht Intel nach Ingenieuren, Bauleitern und Projektmanagern.

Die Ansiedlung Intels ist die spektakulärste, aber nicht die einzige Erfolgsmeldung für Ostdeutschland in jüngster Zeit. Vor wenigen Wochen eröffnete das Tesla-Werk im Grünheide seine Tore, der chinesische Batteriehersteller CATL will in der zweiten Jahreshälfte sein Werk nahe Erfurt in Betrieb nehmen. Selbst die ostdeutsche Gründerszene macht von sich reden: Das Start-up Staffbase ist seit Kurzem das erste milliardenschwer bewertete Einhorn in Chemnitz.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen