Amazon Prime-Kosten Das kostet ein Amazon-Prime-Abo 2023

Ein Amazon-Prime-Abo hält mehr bereit als reines Streaming. Doch was genau bekommen Kunden für ihr Geld geboten? Ein Überblick.

Auch 2023 verzeichnete Amazon-Prime einen Zuwachs von Abonnementzahlen weltweit. Und das trotz Preiserhöhung. Mit etwas mehr als 200 Millionen Abos wird der Dienst nur noch von Branchenprimus Netflix (etwa 220 Millionen) übertroffen. Durch Partnerschaften mit u.a. dem Sport-Streamingdienst DAZN oder Probeläufen von weiteren Abo-Modellen, wie dem aktuell getesteten Amazon Prime Lite, könnten die Nutzerzahlen in naher Zukunft weiter steigen. Doch was beinhaltet ein reguläres Amazon Prime Abo alles? Wie viel kostet es und das wichtigste: Darf ich es mit Freunden und Familie teilen?

Was kostet ein Prime-Abo 2023?

Amazon bietet für seinen Prime-Service zwei Modelle an: Ein Monats- sowie ein Jahresabo. Ersteres wird aktuell auf 8,99 Euro beziffert, das Jahresabo kostet 89,90 Euro. Mit dem jährlichen Bankeinzug lassen sich so insgesamt 17,98 Euro an Jahresbeitragskosten sparen. Es handelt sich beim Amazon-Prime Angebot jedoch nicht um ein reines Video-On-Demand-Angebot, so beinhaltet eine Prime-Mitgliedschaft noch einige weitere Dienste von Amazon.

Was bietet ein Amazon-Prime-Abo 2023?

Im Prime-Abonnement sind einige Services enthalten, die es bei anderen Streaming-Anbietern so nicht gibt. Dazu zählen:

Prime-Video . Der klassische Video-On-Demand-Dienst von Amazon. Hierbei können Nutzer auf zahlreiche Filme, Serien und hauseigene Produktionen zugreifen. Weiter lassen sich Channels und Sonderprogramme gegen Gebühr zubuchen.

. Der klassische Video-On-Demand-Dienst von Amazon. Hierbei können Nutzer auf zahlreiche Filme, Serien und hauseigene Produktionen zugreifen. Weiter lassen sich Channels und Sonderprogramme gegen Gebühr zubuchen. Prime-Music . Der hauseigene Musik-Streamingdienst beinhaltet mehr als 2 Millionen Songs und Radiosender. Diese lassen sich sowohl als auch offline nutzen.

. Der hauseigene Musik-Streamingdienst beinhaltet mehr als 2 Millionen Songs und Radiosender. Diese lassen sich sowohl als auch offline nutzen. Prime-Reading . Mit dem E-Book-Angebot lassen sich bis zu zehn Bücher parallel ausleihen.

. Mit dem E-Book-Angebot lassen sich bis zu zehn Bücher parallel ausleihen. Kostenloser Versand und Lieferung am nächsten Werktag für die meisten Waren aus dem Amazon-Sortiment.

Bietet Amazon-Prime ein Probeabo an?

Wie viele andere Streaminganbieter auch bietet Amazon seinen Kunden eine Probezeit an. Diese beläuft sich auf 30 Tage, in denen Interessierte freie Verfügung über alle Dienstleistungen erhalten, die auch Vollkunden zustehen. Nach Ablauf können Sie sich dann entscheiden, ob Sie in ein reguläres Abo wechseln möchten oder nicht.

Wie kündige ich eine Prime-Mitgliedschaft?

Eine Prime-Mitgliedschaft lässt sich jederzeit und ohne Frist kündigen. Die Schritte dafür sind recht schnell erklärt:

Klicken Sie zunächst auf "Prime-Mitgliedschaft verwalten".

Anschließend gehen Sie auf "Aktualisieren, kündigen und mehr" und dann auf "Mitgliedschaft beenden - auf Vorteile verzichten". Befolgen Sie die angezeigten Schritte.

Nachdem Sie die Kündigung bestätigt haben, ist ihr Abo umgehend vorüber und alle Dienste werden deaktiviert. Im Voraus bezahlte Mitgliedsbeiträge werden erstattet.

Wenn Sie während des Probeabos kündigen, erfolgt die Kündigung nach dem Probezeitraum von 30 Tagen automatisch.

Kann man Amazon-Prime mit Freunden und Familie teilen?

Das Teilen einer Prime-Mitgliedschaft ist möglich. Bis zu vier Personen können dadurch insbesondere durch die in einer Prime-Mitgliedschaft enthaltenen Versandvorteile profitieren. Prime-Video, Prime-Music und Prime-Reading sind hingegen nur Konto-Inhabern vorbehalten.

Erstpublikation: 27.01.2023, 12:08 Uhr (zuletzt aktualisiert am 02.06.2023, 17:47 Uhr).