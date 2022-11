ARD und ZDF Bayern beklagt „wuchernde“ Strukturen der Öffentlich-Rechtlichen

Die bayrische Landesregierung will ARD und ZDF umstrukturieren.

München Die bayerische Landesregierung erhöht den Druck für eine weitgehende Neustrukturierung von ARD und ZDF. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk müsse nun über eine große Reform zukunftsfähig gemacht werden, und zwar „durch die ihm Wohlgesonnenen“, sagt Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) im Gespräch mit dem Handelsblatt: „In mehr als sieben Jahrzehnten sind Strukturen gewachsen, auch gewuchert. Wo heute von ARD und ZDF vieles doppelt und dreifach angeboten wird, könnte es sinnvoll sein, einzudampfen und sich auf den wichtigen Teil zu konzentrieren.“

Im Oktober hatte Herrmann einen Konvent für eine Neuausrichtung der öffentlich-rechtlichen Sender vorgeschlagen – nach dem Vorbild des Verfassungskonvents auf Schloss Herrenchiemsee im Jahr 1948, aus dem später das Grundgesetz hervorging. Diesen Vorschlag hatte auch der kommissarische ARD-Vorsitzende Tom Buhrow aufgegriffen und einen „runden Tisch“ angeregt. Er stellte auch die Frage, ob langfristig ARD und ZDF zwei getrennte Systeme bleiben sollten.

Die deutschen Haushalte zahlen jährlich 8,4 Milliarden Euro für das Angebot aus Information, Bildung, Kultur und auch Unterhaltung. Schon die letzte Beitragserhöhung auf 18,36 Euro monatlich war politisch sehr umstritten.

Der von Ministerpräsident Markus Söder eingesetzte bayerische Staatskanzleichef Herrmann begrüßt Buhrows Initiative. Es gehe darum, „ohne Denkverbote etwas völlig Neues zu machen“, sagt er und fügt ironisch hinzu: „Der fiktive Artikel null des Grundgesetzes darf keine Rolle spielen: ,Besitzstände sind zu wahren.‘“ Wenn man über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nachdenke, komme man immer sehr schnell „an vermeintliche Stoppschilder“, so Herrmann. Das müsse man verhindern, deshalb sei ein „disruptives Herangehen“ nötig.

Inzwischen hat sich auch das von einer schwarz-grünen Koalition regierte Nordrhein-Westfalen für eine Generalreform des Öffentlich-Rechtlichen ausgesprochen. Auch die Ost-Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg sind offenbar auf diesem Kurs. „Es gibt derzeit ein Momentum, das wir nutzen müssen – sonst wird es ungemütlich“, kommentiert Herrmann: „Wenn wir alles so weiterlaufen lassen, wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk rasch gewaltig an Bedeutung verlieren.“

Nach einer langen Zeit des Stillstands könnte es zu einer Renaissance des Öffentlich-Rechtlichen kommen. An diesem Donnerstag treffen die Chefs der 16 Staatskanzleien mit dem Chef des Bundeskanzleramts zusammen.

Nach der Vorstellung des Freistaats Bayerns müsse der anzustrebende Konvent schlank und kreativ sein, mit Persönlichkeiten aus den 16 Bundesländern. Die Versammlung dürfe „nicht zum riesigen Debattierklub in Sachen Theorie“ werden, vielmehr seien konkrete, praktische Vorschläge Pflicht. Die Arbeit daran dürfe keinesfalls zwei Jahre lang dauern, sondern wäre zügig in ein paar Monaten zu erledigen. Die Väter des Grundgesetzes in Herrenchiemsee hatten gerade mal 13 Tage gebraucht.

Von außen betrachtet, sieht moderne Unternehmensführung anders aus als bei ARD und ZDF, bilanziert der bayerische Medienpolitiker Herrmann: Die Anstalten seien deshalb gut beraten, sich an generelle Normen und Standards im öffentlichen Bereich zu halten, etwa bei den Gehältern. Da sei viel passiert, um Transparenz zu schaffen, etwa bei der Regelung von Nebentätigkeiten. Abschließend sagt er noch: „Rechtfertigung für den Rundfunkbeitrag kann nur die Qualität sein. ARD und ZDF müssen Vielfalt garantieren und die ganze Bandbreite des Diskurses abbilden.“

