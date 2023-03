ARD, ZDF und Deutschlandradio Öffentlich-rechtliche Sender verfügen erstmals über mehr als zehn Milliarden Euro im Jahr

ARD, ZDF und Deutschlandradio überspringen bei den Einnahmen laut einer Studie eine magische Marke. ARD-Chef Gniffke hat als Ziel ausgegeben: relevanter als Netflix sein.

Der ARD-Vorsitzende will deutlich in die Technologie investieren, um mit Netflix und Co. mitzuhalten. (Foto: dpa) Kai Gniffke

München Große Pläne verkündete der amtierende ARD-Vorsitzende Kai Gniffke am vergangenen Wochenende. Um mit Netflix, Amazon Prime und den anderen großen US-Streamingplattformen mitzuhalten, werde man in den kommenden Jahren „mehrere hundert Millionen Euro in die Entwicklung von Technologie investieren“, verkündete der Intendant des Südwestrundfunks (SWR): „Das wird enorm viel Geld kosten.“

Womöglich macht dem einstigen Chef von „Tagesschau“ und „Tagesthemen“ die derzeit gute Finanzlage Mut für ein solches Abenteuer. Denn für das laufende Jahr rechnet der öffentlich-rechtliche Rundfunk erstmals mit Finanzmitteln von mehr als zehn Milliarden Euro – eine Zäsur.

Errechnet hat diese Zahl das Kölner Institut für Medienpolitik (IfM) aktuell auf der Basis der von den Sendern für 2023 vorgelegten Haushaltsplänen. So entfallen auf die neun ARD-Anstalten rund 7,25 Milliarden Euro, auf das ZDF 2,5 Milliarden und auf das Deutschlandradio 276 Millionen. Das addiere sich auf 10,027 Milliarden Euro.