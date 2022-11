Bezahlsender Pro Sieben Sat 1 ist angeblich an Sky Deutschland interessiert

Eigentümer Comcast hat den Bezahlsender laut Medienberichten zum Verkauf gestellt. Unter den Interessenten soll auch der TV-Konzern Pro Sieben Sat 1 sein.

Sollte es zu einem offiziellen Verkaufsprozess kommen, dürften wohl auch andere TV-Konzerne wie etwa RTL einen Blick auf das Unternehmen werfen (Foto: dpa) Sky Deutschland

Berlin, Mailand Der Fernsehkonzern Pro Sieben Sat 1 ist Insidern zufolge an Sky Deutschland interessiert. Das bayerische Unternehmen prüfe den Kauf des Bezahlsenders des US-Kabelnetz- und Medienriesen Comcast, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch von mehreren mit der Sache vertrauten Personen. Die Gespräche seien in einem frühen Stadium.

Pro Sieben lehnte einen Kommentar dazu ab. Von Comcast und Sky Deutschland war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Spekulationen über einen möglichen Verkauf von Sky Deutschland halten sich seit Monaten. Die Amerikaner hatten die britische Pay-TV-Plattform Sky mit Ablegern in Deutschland und Italien 2018 für 39 Milliarden Dollar übernommen.

Ein Insider sagte, womöglich gebe es nur begrenzte Synergien zwischen Pro Sieben Sat 1 und Sky Deutschland. Denn während sich die Senderkette um Pro Sieben, Sat 1 und Kabel 1 über Werbung finanziere, sei Sky ein Bezahlsender. Dies mache die Dinge komplex. In der Branche hieß es, es sei normal, wenn man sich solche Gelegenheiten anschaue. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Sollte es zu einem offiziellen Verkaufsprozess kommen, dürften wohl auch andere TV-Konzerne wie etwa RTL einen Blick auf Sky Deutschland werfen. RTL lehnte einen Kommentar dazu ab. Zuletzt hatte die Medien-Plattform DWDL.de berichtet, auch die Mobilfunktochter 1&1 vom Internetdienstleister United Internet sei an Sky Deutschland interessiert. Von 1&1 war zunächst kein Kommentar zu erhalten. Mehr: Bertelsmann kämpft mit Werbeflaute: Wichtigste Tochter RTL rechnet 2022 mit weniger Umsatz