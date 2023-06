Bei der „Bild“ könnte es am Montag zu einem deutlichen Personalabbau kommen. Davon soll vor allem die Regionalberichterstattung betroffen sein.

Bei der Kernmarke des Springer-Konzerns soll es einen umfassenden Umbau geben. (Foto: dpa) „Bild“-Zeitung

Düsseldorf, Berlin Der Axel-Springer-Verlag bereitet einen umfassenden Umbau seiner Kernmarke „Bild“ vor. Einige Regionalbüros sollen geschlossen, andere zusammengelegt werden, erfuhr das Handelsblatt von mehreren Unternehmensinsidern. Auch der 2021 gestartete Fernsehkanal Bild TV soll weiter schrumpfen.

Dieser Umbau soll zu einem erheblichen Stellenabbau führen. Betroffen seien Beschäftigte in dreistelliger Höhe, heißt es in Unternehmenskreisen. Die ungefähr 600 Beschäftigten in der Redaktion von Europas größter Boulevardzeitung sollen am Montag über die Pläne informiert werden, heißt es intern. Eine Anfrage des Handelsblatts wollte der Verlag nicht kommentieren.

Das deutsche Mediengeschäft mit seinen Medienmarken „Bild“ und „Welt“ gilt als Problembereich des Springer-Konzerns. Während die digitalen Plattformen für die Vermittlung von Jobs und Immobilien wachsen, leiden Bild- und Welt-Gruppe unter einem rückläufigen Geschäft. Die an Springer beteiligten Finanzinvestoren Kohlberg Kravis Roberts (KKR) und der kanadische Pensionsfonds CPPIB stützen deshalb dem Vernehmen nach den Umbau.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen