Bob Iger Er war 15 Jahre lang Disney-Chef, jetzt kehrt Bob Iger zurück – und muss ein Milliardenproblem lösen

Im Streaming-Geschäft türmen sich für Disney die Verluste. Darum muss CEO Bob Chapek nun gehen. Sein Nachfolger ist auch sein Vorgänger.

Der Manager kehrt als CEO von Disney zurück. (Foto: AP) Bob Iger

New York, Düsseldorf Beim US-Unterhaltungskonzern Walt Disney kommt es zu einem überraschenden Chefwechsel: Konzernveteran Bob Iger kehrt zurück an die Unternehmensspitze. Der 71-Jährige hat vier Jahrzehnte für Disney gearbeitet, war 15 Jahre lang Firmenchef. Sein Nachfolger Bob Chapek hatte sein Amt erst 2020 übernommen.

Chapek sei von seinem Posten zurückgetreten, teilte Disney mit, ohne Gründe dafür zu nennen. Disney-Aufsichtsratschefin Susan Arnold sagte: „Der Verwaltungsrat ist zu dem Schluss gekommen, dass Bob Iger in einer zunehmend komplexen Phase des Wandels in der Branche am besten geeignet ist, das Unternehmen zu führen.“

Tatsächlich übernimmt Iger die Konzernleitung in einem schwierigen Moment für Disney und die gesamte Unterhaltungsindustrie. Die allgemeine Konsumzurückhaltung infolge der Inflation dürfte den Konzern, der sein Geld etwa mit Freizeitparks oder Streamingdiensten verdient, besonders treffen. Gleichzeitig sinken die Erlöse aus dem klassischen linearen TV-Markt.